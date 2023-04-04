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Kısa sürede bir deri bir kemik kaldı! Hazal Kaya’nın zayıflama sırrı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında evlendi. Hazal Kaya ve Ali Atay'ın bu mutlu evliliğinden Fikret Ali adında bir çocukları var. Ünlü çift, geçen aylarda ikinci bebekleri Leyla Süreyya'yı kucaklarına aldı. İkinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Hazal Kaya, doğum sonrası kilolarını bir anda verdi. Hazal Kaya, zayıflama sırrını açıkladı.

Giriş Tarihi: 04.04.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 16:42
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Kısa sürede bir deri bir kemik kaldı! Hazal Kaya’nın zayıflama sırrı ortaya çıktı

2019 yılında Ali Atay ile nikah masasına oturan Hazal Kaya, kısa süre önce ikinci kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.

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Kısa sürede bir deri bir kemik kaldı! Hazal Kaya’nın zayıflama sırrı ortaya çıktı

Leyla Süreyya adını verdikleri kızlarına kavuşan çiftten Kaya, bebeğiyle bir paylaşım yapmıştı.

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Kısa sürede bir deri bir kemik kaldı! Hazal Kaya’nın zayıflama sırrı ortaya çıktı

Kısa sürede iki çocuk annesi olan güzel oyuncu nasıl zayıfladığını açıkladı. Sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini kaydeden başarılı oyuncu, "Detoks, diyet falan hiç bana göre değil." dedi.

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Kısa sürede bir deri bir kemik kaldı! Hazal Kaya’nın zayıflama sırrı ortaya çıktı

Hızlı kilo vermek için özel bir çabaya girmediğini ancak bunun yanında da sağlıklı beslenmeyi ihmal etmediğini söylemişti.

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Kısa sürede bir deri bir kemik kaldı! Hazal Kaya’nın zayıflama sırrı ortaya çıktı

Hipoglisemi rahatsızlığı olan ve bu yüzden beslenmesine dikkat etmesi gereken Kaya, bir süredir glutensiz ve şekersiz bir beslenme düzenine uyarak fit bir görünüme ulaştı.