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Game of Thrones'ta Ölüler Ordusu'nun lideri Gece Kralı bakın kim çıktı | Bir dönem herkes onu konuşuyordu

Bir döneme damga vuran ve tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından heyecanla izlenen Game of Thrones'ta Gece Kralı olarak ekrana gelen kişi bakın kim çıktı. Her sezonu ayrı bir heyecanla izlenen ancak finalin beklenenenden kötü olmasıyla eleştirilen dizinin yeni projeyle yeniden ekranlara geleceği iddia ediliyor.

Giriş Tarihi: 17.03.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 16:23
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Game of Thrones’ta Ölüler Ordusu’nun lideri Gece Kralı bakın kim çıktı | Bir dönem herkes onu konuşuyordu

Dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisi milyonları erkan başına kilitlemeyi başarmıştı. Dizide Gece Kralı olarak oynayan isim bakın kim çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Game of Thrones’ta Ölüler Ordusu’nun lideri Gece Kralı bakın kim çıktı | Bir dönem herkes onu konuşuyordu

Game of Thrones dizisinde Night King karakterine hayat veren Vladimir Furdik'in daha önce dizide dublörlük yaptığı ortaya çıktı…

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Game of Thrones’ta Ölüler Ordusu’nun lideri Gece Kralı bakın kim çıktı | Bir dönem herkes onu konuşuyordu

İşte Furdik hakkında merak edilenler…

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Game of Thrones’ta Ölüler Ordusu’nun lideri Gece Kralı bakın kim çıktı | Bir dönem herkes onu konuşuyordu

1970 doğumlu Slovak oyuncu, Denisa Furdikova ile evli. Yıllarca film ve dizilerde dublörlük yapan Vladimir, Game of Thrones dizisinde yer alan dublörlerden sadece biriydi…Ne olduysa 5'inci sezon oldu…

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Game of Thrones’ta Ölüler Ordusu’nun lideri Gece Kralı bakın kim çıktı | Bir dönem herkes onu konuşuyordu

Vladimir'i şöye hatırlatalım. Dizide Daenerys'in ejderha saldırısı sırasında tekneden atlayan adamlardan biriydi. Ayrıca 5'nci sezonda Jon Snow'la savaşan Ak Yürüyen'di. Hatta Jon Snow'un ilk defa öldürdüğü Ak Yürüyen de oydu...