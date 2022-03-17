Game of Thrones'ta Ölüler Ordusu'nun lideri Gece Kralı bakın kim çıktı | Bir dönem herkes onu konuşuyordu

Bir döneme damga vuran ve tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından heyecanla izlenen Game of Thrones'ta Gece Kralı olarak ekrana gelen kişi bakın kim çıktı. Her sezonu ayrı bir heyecanla izlenen ancak finalin beklenenenden kötü olmasıyla eleştirilen dizinin yeni projeyle yeniden ekranlara geleceği iddia ediliyor.

Giriş Tarihi: 17.03.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 16:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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