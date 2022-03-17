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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat’ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Bakın kimmiş…

Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat’ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Bakın kimmiş…

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Gaffur karakteriyle fenomen haline gelen Bülent Polat, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Polat'ın eşi ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'daki Yamanlar Çiftliği'nin kahyası Gaffur olarak sevenlerinin dikkatini çeken Bülent Polat'ın ve ünlülerin merak edilen eşleri ile sevgilileri...

Giriş Tarihi: 17.03.2022 14:38
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Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat’ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Bakın kimmiş…

Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat, eşiyle dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat’ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Bakın kimmiş…

Yamanlar Çiftliği'nin kahyası Gaffur'a hayat veren Bülent Polat, dizinin dikkat çeken oyuncuların biri haline geldi. İşte Bir zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…

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Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat’ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Bakın kimmiş…

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU VE SEVGİLİSİ ÇAĞRI ÇITANAK

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Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat’ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Bakın kimmiş…
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Bir Zamanlar Çukurova Gaffur’u Bülent Polat’ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Bakın kimmiş…