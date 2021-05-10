Milyoner'de herkesi şaşkına çevirdi: Sosyal medya fenomeni Michele Cedolin öyle bir soruda elendi ki...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne sosyal medya fenomeni italyan asıllı Türk Michele Cedolin konuk oldu. Galatasaray Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Cedolin öyle bir soruda elendi ki takipçileri 'yok artık' dedi. Cedolin'in elendikten sonra sevgilisine evlilik teklif etmesi de sosyal medyada büyük yankı buldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve geceye damga vuran o anlar...

Giriş Tarihi: 10.05.2021 01:25 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 01:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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