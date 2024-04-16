Futbolcu Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'nın paylaşımı olay oldu! "Bu halime rağmen beni terk etmedi"

Bir dönem model kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şancı, 17 yaşındayken Brezilya'da düzenlenen 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçilmişti. 2015 yılında ise futbolcu Alpaslan Öztürk ile dünyaevine giren Şancı, o dönem medyanın da yakından takip ettiği bir ilişki yaşamıştı.