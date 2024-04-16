16 Nisan 2024, Salı
Futbolcu Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'nın paylaşımı olay oldu! "Bu halime rağmen beni terk etmedi"
Pendikspor forması giyen Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, evlendikten sonra modelliği bırakmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, son olarak diş yaptırırken çekilen bir fotoğrafını yayınladı. Eski mankenin dişçi pozu ve paylaşıma düştüğü not gündem oldu. İşte o paylaşım...
Giriş Tarihi: 16.04.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 16:41
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