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Haberler Galeri Futbolcu Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'nın paylaşımı olay oldu! "Bu halime rağmen beni terk etmedi"

Futbolcu Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'nın paylaşımı olay oldu! "Bu halime rağmen beni terk etmedi"

Pendikspor forması giyen Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, evlendikten sonra modelliği bırakmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, son olarak diş yaptırırken çekilen bir fotoğrafını yayınladı. Eski mankenin dişçi pozu ve paylaşıma düştüğü not gündem oldu. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 16.04.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 16:41
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Futbolcu Alparslan Öztürk’ün eşi Ebru Şancı’nın paylaşımı olay oldu! Bu halime rağmen beni terk etmedi

Bir dönem model kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şancı, 17 yaşındayken Brezilya'da düzenlenen 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçilmişti. 2015 yılında ise futbolcu Alpaslan Öztürk ile dünyaevine giren Şancı, o dönem medyanın da yakından takip ettiği bir ilişki yaşamıştı.

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Futbolcu Alparslan Öztürk’ün eşi Ebru Şancı’nın paylaşımı olay oldu! Bu halime rağmen beni terk etmedi

Eskişehir'de sade bir törenle dünyaevine giren çift, düğünlerini ise Belçika'da bulunan Kasteel Den Brandt şatosunda gerçekleştirmişti.

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Futbolcu Alparslan Öztürk’ün eşi Ebru Şancı’nın paylaşımı olay oldu! Bu halime rağmen beni terk etmedi

Nikah sonrası mankenlik kariyerine son veren 40 yaşındaki ünlü isim, Mila ve Ceylin adında ikiz kızlar ile Kürşad Fırat adında bir erkek çocuk sahibi olmuştu.

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Futbolcu Alparslan Öztürk’ün eşi Ebru Şancı’nın paylaşımı olay oldu! Bu halime rağmen beni terk etmedi

Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlara imza atan ve eşiyle olan samimi anlarıyla takipçilerinin beğenisine sunan Ebru Şancı, bu kez Instagram hesabından diş yaptırırken çekilen pozunu paylaştı.

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Futbolcu Alparslan Öztürk’ün eşi Ebru Şancı’nın paylaşımı olay oldu! Bu halime rağmen beni terk etmedi

"GERÇEKTEN SEVİYOR GALİBA"

Üç çocuk annesi ünlü isim, sosyal medyada çok konuşulan esprili paylaşımına, "Kocamı tebrik ediyorum. Evde üç gün böyle gezdim beni terk etmedi. Gerçekten seviyor galiba" notunu düştü.