Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir'i Oktay Kaynarca’nın kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medya yıkıldı

"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisindeki etkileyici performansıyla milyonları ekran başına kilitleyen Oktay Kaynarca, sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da yoğun ilgi görüyor. Ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Kaynarca'nın ailesi de hayranları tarafından merak ediliyor. Özellikle kız kardeşi Meryem Kaynarca, güzelliği ve zarafetiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. İşte Oktay Kaynarca'nın güzeller güzeli kardeşi...