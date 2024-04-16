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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir'i Oktay Kaynarca’nın kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medya yıkıldı

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir'i Oktay Kaynarca’nın kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medya yıkıldı

"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisindeki etkileyici performansıyla milyonları ekran başına kilitleyen Oktay Kaynarca, sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da yoğun ilgi görüyor. Ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Kaynarca'nın ailesi de hayranları tarafından merak ediliyor. Özellikle kız kardeşi Meryem Kaynarca, güzelliği ve zarafetiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. İşte Oktay Kaynarca'nın güzeller güzeli kardeşi...

Giriş Tarihi: 16.04.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 16:56
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medya yıkıldı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'daki performansıyla bir kez daha kendisine hayran bırakan Oktay Kaynarca, bu kez kardeşiyle gündeme oturdu.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medya yıkıldı

Usta oyuncunun kız kardeşi Meryem Kaynarca güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medya yıkıldı

İşte Oktay Kaynarca başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medya yıkıldı

GAMZE ÖZÇELİK'İN KARDEŞİ MELTEM ÖZÇELİK

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Sosyal medya yıkıldı

GAMZE ÖZÇELİK'İN KARDEŞİ MELTEM ÖZÇELİK