Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez evlendi! İrem Derici’nin paylaşımı düğüne damga vurdu
4 yıldır aşk yaşayan Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez evlendi. Dün akşam Beykoz'da düzenlenen düğünde ünlü geçidi yaşandı. Düğün sosyal medyada da büyük ilgi görürken İrem Derici'nin yaptığı paylaşım geceye damga vurdu.
Giriş Tarihi: 16.09.2021
09:40
Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini sonunda gerçekleştirdi. Çift, Beykoz'daki bir mekanda hayatlarını birleştirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Nikah kıyıldıktan sonra aile cüzdanı Ece Seçkin'e verildi. 30 yaşındaki Seçkin, objеktiflеrе cüzdanı sallayarak poz verdi.
Çiftin nikah şahitliklerini Ece Seçkin'in yakın arkadaşları Danla Biliç, Derya Uluğ, Esra Erol Özbir, Ozan Doğulu, Alper Toyoğlu yaptı.
"HAYATIMIN AŞKIYLA SONSUZLUĞA İMZA ATTIK"
Ece Seçkin, düğün öncesi "Normal şartlarda kaosa ve kalabalığa alışığım. Çok rahat olurum diye düşünüyordum ama gerçekten bu heyecan hiçbir şeye benzemiyormuş. Çok mutluyum hayatımın aşkıyla sonsuzluğa imza attık. Bu duyguyu yaşamak isteyen herkese kısmet olur inşallah" sözleriyle duygularını dile getirdi.
"KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"
Seçkin'in çiçeği burnunda eşi Çağrı Terlemez ise sevincini, "Herkes heyecan duyacağı bir evlilik yapsın. Biz bu heyecanı en doruklarında yaşadık. Bu heyecanı anlatamam. Çok mutluyuz. Ben de kendimi çok şanslı hissediyorum" sözleriyle paylaştı.