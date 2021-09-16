Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez evlendi! İrem Derici’nin paylaşımı düğüne damga vurdu

"KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Seçkin'in çiçeği burnunda eşi Çağrı Terlemez ise sevincini, "Herkes heyecan duyacağı bir evlilik yapsın. Biz bu heyecanı en doruklarında yaşadık. Bu heyecanı anlatamam. Çok mutluyuz. Ben de kendimi çok şanslı hissediyorum" sözleriyle paylaştı.

