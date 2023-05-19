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Ateş Kuşları’nın Ali'si Görkem Sevindik’in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik bir kez hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da dikkat çeken Sevindik, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatı merak edilen ünlü oyunun eşi de tanıdık çıktı. Meğer ünlü basketbolcu ile 2020 yılında sessiz sedasız evlenmiş...

Giriş Tarihi: 19.05.2023 17:16 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 17:16
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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ateş Kuşları ilk bölümünden itibaren izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin Ali'si Görkem Sevindik gündeme oturdu.

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan Sevindik bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Özel hayatıyla yakın takibe alınan yakışıklı oyuncunun eşinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Ateş Kuşları'nın yıldızı Görkem Sevindik'in eşi...

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

CEREN KARAKOÇ'UN EŞİ OSMAN KARAKOÇ

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Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik’in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

CEREN KARAKOÇ'UN EŞİ OSMAN KARAKOÇ