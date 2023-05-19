Ateş Kuşları’nın Ali'si Görkem Sevindik’in eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik bir kez hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da dikkat çeken Sevindik, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatı merak edilen ünlü oyunun eşi de tanıdık çıktı. Meğer ünlü basketbolcu ile 2020 yılında sessiz sedasız evlenmiş...