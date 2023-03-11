Dilan Çiçek Deniz’den Mert Yazıcıoğlu açıklaması! Beklenen itiraf geldi! “Bu iş olmuş”

Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı. İlişkinin bitme nedeni olarak Mert Ramazan Demir gösterilirken ikili çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı. Hafsanur Sancaktutan'la birliktelik yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Mert Yazıcıoğlu yeni aşk bombasını patlattı. 29 yaşındaki oyuncu, tıpkı kendisi gibi sevgilisinden yeni ayrılan Dilan Çiçek Deniz ile bir mekanda el ele görüntülendi. Çıkan haberlerin ardından ilk açıklama Dilan Çiçek Deniz'den geldi.