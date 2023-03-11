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Dilan Çiçek Deniz’den Mert Yazıcıoğlu açıklaması! Beklenen itiraf geldi! “Bu iş olmuş”

Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı. İlişkinin bitme nedeni olarak Mert Ramazan Demir gösterilirken ikili çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı. Hafsanur Sancaktutan'la birliktelik yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Mert Yazıcıoğlu yeni aşk bombasını patlattı. 29 yaşındaki oyuncu, tıpkı kendisi gibi sevgilisinden yeni ayrılan Dilan Çiçek Deniz ile bir mekanda el ele görüntülendi. Çıkan haberlerin ardından ilk açıklama Dilan Çiçek Deniz'den geldi.

Giriş Tarihi: 11.03.2023 11:34
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Dilan Çiçek Deniz’den Mert Yazıcıoğlu açıklaması! Beklenen itiraf geldi! “Bu iş olmuş”

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sona erdirdi.

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Dilan Çiçek Deniz’den Mert Yazıcıoğlu açıklaması! Beklenen itiraf geldi! “Bu iş olmuş”

Herkes, büyük aşkın bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yakınlaşmasını gösterdi.

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Dilan Çiçek Deniz’den Mert Yazıcıoğlu açıklaması! Beklenen itiraf geldi! “Bu iş olmuş”

İhanete uğramadığını belirterek iddiaları yalanlayan Yazıcıoğlu'nun daha sonra adı Hafsanur Sancaktutan ile anıldı.

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Dilan Çiçek Deniz’den Mert Yazıcıoğlu açıklaması! Beklenen itiraf geldi! “Bu iş olmuş”

Art arda gelen ihanet haberlerinin ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, ortak bir açıklama yaparak iddiaları net bir dille yalanladı.

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Dilan Çiçek Deniz’den Mert Yazıcıoğlu açıklaması! Beklenen itiraf geldi! “Bu iş olmuş”

Tüm bunların ardından Mert Yazıcıoğlu, bir başka meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile kameralara yakalandı.