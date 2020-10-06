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Hande Ataizi’nden şaşırtan açıklama: Cenaze törenimde…
Hande Ataizi Youtube'daki 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına konuk oldu. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Ataizi'nden şaşırtan sözler geldi. Üniversite yıllarında çok çekingen olduğunu ve Yıldız Kenter sayesinde bu çekingenliğini atlattığını söyleyen Ataizi, 'Cenaze törenin nasıl olmalı?' sorusuna cevap verdi. İşte Hande Ataizi'nden yıllar sonra gelen itiraflar...
Giriş Tarihi: 06.10.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 11:23
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