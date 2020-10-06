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Hande Ataizi’nden şaşırtan açıklama: Cenaze törenimde…

Hande Ataizi Youtube'daki 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına konuk oldu. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Ataizi'nden şaşırtan sözler geldi. Üniversite yıllarında çok çekingen olduğunu ve Yıldız Kenter sayesinde bu çekingenliğini atlattığını söyleyen Ataizi, 'Cenaze törenin nasıl olmalı?' sorusuna cevap verdi. İşte Hande Ataizi'nden yıllar sonra gelen itiraflar...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 11:23
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Hande Ataizi’nden şaşırtan açıklama: Cenaze törenimde…

Hande Ataizi, YouTube kanalında yayınlanan "Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler" programına konuk oldu. Oyuncu, dikkat çekici açıklamalar yaptı.

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Hande Ataizi’nden şaşırtan açıklama: Cenaze törenimde…

ÜNİVERSİTEDE EZİKTİM

Hande Ataizi, "Okulda popüler miydin?" sorusu üzerine üniversite yıllarında yaşadığı sıkıntılı dönemi anlattı: "Üniversitede biraz çekingendim. Eziktim. Yıldız Kenter ders veriyordu. Çok akıllı bir kadındı.

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Hande Ataizi’nden şaşırtan açıklama: Cenaze törenimde…

Benim o özgüvensizliğimi, mükemmeliyetçi olup da kıpırdayamama halimi gördü, beni en arkadan parmak kaldırmayan olarak seçti ve çalıştırdı.

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Hande Ataizi’nden şaşırtan açıklama: Cenaze törenimde…

Onun sayesinde kendime güvenimi kazandım. Ego mego bir yana, 'normal insan' kategorisine Yıldız Kenter sayesinde geldim. Benim için önemlidir. Kişisel gelişim konusunda da."

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Hande Ataizi’nden şaşırtan açıklama: Cenaze törenimde…

UTANDIRAN SARHOŞ ANIM YOK

Yıllar önce Bodrum'da bir gece kulübünün tuvalet camından kaçarken görüntülenen Hande Ataizi, "Seni en çok utandıran sarhoş anın hangisiydi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: