Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın’ın eşi bakın kimmiş!

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Aksaçlı rolüyle setlere geri dönen Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın özel hayatıyla merak konusu oldu. 83 yaşında olan ve 3 çocuğu bulunan Arkın'ın eşinin kim olduğu merak konusu oldu. İşte Cüneyt Arkın'ın merak edilen eşi…

