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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın’ın eşi bakın kimmiş! Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın’ın eşi bakın kimmiş!
Türk sinemasının usta ismi oyuncularından Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizisiyle setlere yeniden döndü. Kuruluş Osman'da canlandırdığı Aksaçlı rolüyle gündeme oturan Cüneyt Arkın özel hayatıyla mercek altına alındı. 83 yaşında olan ve 3 çocuğu bulunan Arkın'ın eşinin kim olduğu merak konusu oldu. İşte Cüneyt Arkın'ın merak edilen eşi...
Giriş Tarihi: 28.10.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 16:37
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Aksaçlı rolüyle setlere geri dönen Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın özel hayatıyla merak konusu oldu. 83 yaşında olan ve 3 çocuğu bulunan Arkın'ın eşinin kim olduğu merak konusu oldu. İşte Cüneyt Arkın'ın merak edilen eşi…
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SEDA BAKAN
SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL
SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL
BUĞRA GÜLSOY