Kardeşlerim’in genç yıldızları: Çok ağır sahneler çekiyoruz ama ‘kestik’ dedikten sonra…

"Bu proje içinde biz de kendimizi kardeş gibi hissediyoruz" diyor musunuz?

Halit Özgür SARI: Kesinlikle. Ama artık sadece projenin içinde değil, sanırım dışında da öyle olduk.

Yiğit KOÇAK: Sette de, set dışında da kardeş gibi hissediyoruz. Belki inanmayanlar olabilir ama bizi set dışında bir arada görseler ne demek istediğimi anlarlar. Çok tatlı bir aile olduk. Hepsinin yeri çok ayrı bende. Bu işin bana kazandırdığı en büyük şey onlar.

Su Burcu Yazgı COŞKUN: Tabii ki. Özellikle 1. bölümde kardeşler olarak çok ağır sahneler çektik. Bu zorlayıcı zamanda hep birbirimize destek olduk ve haliyle çok şey paylaştık. Gerçekten abi ve kardeşlerim gibi oldular.