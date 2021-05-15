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Kardeşlerim’in genç yıldızları: Çok ağır sahneler çekiyoruz ama ‘kestik’ dedikten sonra…
Cumartesi akşamlar Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve büyük beğeni toplayan Kardeşlerim dizisinin genç yıldızları çok özel açıklamalarda bulundu. Set dışında da kardeş gibi olduklarını söyleyen oyuncular "Sütlaç ve gasilhane sahnesi gibi çok ağır, duygusal sahneler çektik. Ama 'Kestik' sesini duyduktan sonra o duyguyu üzerimizden atıyoruz" dedi. İşte Kardeşilerim'in dört genç oyuncusunun Günaydın'a özel açıklamaları...
Giriş Tarihi: 15.05.2021 09:33
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