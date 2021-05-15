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Kardeşlerim’in genç yıldızları: Çok ağır sahneler çekiyoruz ama ‘kestik’ dedikten sonra…

Cumartesi akşamlar Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve büyük beğeni toplayan Kardeşlerim dizisinin genç yıldızları çok özel açıklamalarda bulundu. Set dışında da kardeş gibi olduklarını söyleyen oyuncular "Sütlaç ve gasilhane sahnesi gibi çok ağır, duygusal sahneler çektik. Ama 'Kestik' sesini duyduktan sonra o duyguyu üzerimizden atıyoruz" dedi. İşte Kardeşilerim'in dört genç oyuncusunun Günaydın'a özel açıklamaları...

Giriş Tarihi: 15.05.2021 09:33
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Kardeşlerim’in genç yıldızları: Çok ağır sahneler çekiyoruz ama ‘kestik’ dedikten sonra…

Atv dizisi 'Kardeşlerim', son dönemin en çok konuşulan dizilerinden... Annebabasını kaybeden ve hayat mücadelesi veren dört kardeşin hikayesini anlatan dizi, duygusal sahneleriyle tüm izleyicileri etkisi altına aldı. Dizide dört kardeşi canlandıran Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Aylin Akpınar'la bir araya geldik. Çok iyi anlaştıklarını söyleyen genç oyuncular, sette neler yaşadıklarını, bayramları nasıl geçirdiklerini anlattı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in genç yıldızları: Çok ağır sahneler çekiyoruz ama ‘kestik’ dedikten sonra…

"Bu proje içinde biz de kendimizi kardeş gibi hissediyoruz" diyor musunuz?

Halit Özgür SARI: Kesinlikle. Ama artık sadece projenin içinde değil, sanırım dışında da öyle olduk.

Yiğit KOÇAK: Sette de, set dışında da kardeş gibi hissediyoruz. Belki inanmayanlar olabilir ama bizi set dışında bir arada görseler ne demek istediğimi anlarlar. Çok tatlı bir aile olduk. Hepsinin yeri çok ayrı bende. Bu işin bana kazandırdığı en büyük şey onlar.

Su Burcu Yazgı COŞKUN: Tabii ki. Özellikle 1. bölümde kardeşler olarak çok ağır sahneler çektik. Bu zorlayıcı zamanda hep birbirimize destek olduk ve haliyle çok şey paylaştık. Gerçekten abi ve kardeşlerim gibi oldular.

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Kardeşlerim’in genç yıldızları: Çok ağır sahneler çekiyoruz ama ‘kestik’ dedikten sonra…

Ekipte en iyi anlaştığınız isimler kimler?

H.Ö.S.: Ekipte anlaşamadığım kimse yok. Celil Abi'yle bile çok az sahnemiz olmasına rağmen çok çok iyi anlaşıyoruz.

Y.K.: Birinci sıraya Halit'i yazarım, bilmiyorum onunla garip bir ilişkimiz var, anlat deseniz anlatamam. Galiba birbirimizi çok iyi anlıyoruz ve sahnelerde enerjimiz çok tutuyor. Sonra Yazgı tabii. İkinci kız kardeşim artık o benim. Abi kardeş ilişkimiz çok iyi onunla, ha tabii arada çok sinirlendiriyor beni ama o kadar olur... Sonra Cüneyt Abi ve Celil Abi. İkisiyle de muhabbet etmekten ve oynamaktan çok keyif alıyorum. İkisi de fazla komikler. Aylin'le aramız gelgitli, tripliyiz bu aralar, konuşup çözeceğiz bunu da umarım ama ben onu cok seviyorum. Cihan'ı da söylemeden geçemem, kuzenim candır.

S.B.Y.C.: Kardeşler olarak hep birlikteyiz ve haliyle çok iyi anlaşıyoruz. Ve tabii ki partnerim Onur ile de çok yakınız ve onunla çok şey paylaşıyoruz.

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Kardeşlerim’in genç yıldızları: Çok ağır sahneler çekiyoruz ama ‘kestik’ dedikten sonra…

Bu proje için kariyerinizin dönüm noktası diyebilir miyiz?

H.Ö.S.: Benim için çok büyük bir okul oldu bu proje. Yanlış bildiklerimi öğretti bana. Her gün yeni bir şey deneyebildiğim ve kendimi güvenli hissettiğim bir alan.

Y.K.: Kesinlikle diyebilirim, böyle bir şans geçti elimize ve biz bu şansı iyi değerlendirdik diye düşünüyorum. Bu işten sonra çok güzel kapıların açılacağını düşünüyorum hepimiz için.

S.B.Y.C.: Bence de diyebiliriz. 'Kardeşlerim' kariyerimiz için çok büyük bir adım oldu, büyük bir kitleye ulaştık.
Dizinin bu kadar dikkat çekeceğini bekliyor muydunuz?

H.Ö.S.: Sanırım bekliyordum. İçinde sevgi ve emek olan her şey dikkat çeker. Y.K.: İlk bölümü okumayı bitirdim ve içimden "Oldu bu iş" dedim, kapattım senaryoyu. İlk başından beri biliyordum.

S.B.Y.C.: Açıkçası ben bu kadarını tahmin etmiyordum. Fakat ekibin sıcaklığı ve enerjisi ekrana yansıdı. Ne mutlu bize.

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Kardeşlerim’in genç yıldızları: Çok ağır sahneler çekiyoruz ama ‘kestik’ dedikten sonra…

Sizler nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Oynadığınız karakterin yaşadıkları sizi etkiliyor mu?

H.Ö.S.: Çok tatlı diyebileceğim bir çocukluğum oldu ailem sayesinde. Bence benim yaşadıklarım onu daha çok etkiliyor.

Y.K.: Ben şahane bir çocukluk geçirdim, bir dediğim iki edilmedi. En küçük erkek torun bendim, onun avantajını kullandım sanırım. 'Ömer'in yaşadıkları çok acı dolu ve zor. Etkilenmemek elde değil. Ama 'Ömer'le aramız iyi, bu zorlukları da birlikte atlatacağız umarım.

S.B.Y.C.: Ben çocukluğumu sette geçirdim. Dizi/film setlerinde büyüdüm. Bu nedenle erken sorumluluk sahibi kazandım. Güzel ve dolu bir çocukluktu.