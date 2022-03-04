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Haberler Galeri Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kızı Yemin sevimliliğiyle görenleri hayran bıraktı! Baba kızın fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kızı Yemin sevimliliğiyle görenleri hayran bıraktı! Baba kızın fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

Son olarak "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi ile izleyiciyle buluşan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu kızı Yemin ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Baba-kızın fotoğrafı beğeni ve yorum tutuldu. 36 yaşındaki oyuncu İsmail Hacıoğlu, Duygu Kaya Kumarki ile 2016 senesinde dünya evine girmişti. Evliliğinden bir kız çocuğu dünyaya gelen Hacıoğlu, 2020'de eşi ile boşanmıştı. Ardından da kendisi gibi oyuncu Merve Çağıran ile yeni bir aşka yelken açan İsmail Hacıoğlu kısa bir zaman sonra Çağıran ile de yollarını ayırmıştı. Hacıoğlu, Çağıran'dan ayrıldıktan sonra ise eski eşi ile görüşmeye başladı. Çift, kızları Yemin için sürekli bir araya geliyor. Son olarak Hacıoğlu'nun kızıyla karesini "İnsanların bildiklerine kocaman bi' gülümse o zaman…" notuyla yaptığı paylaşım beğeni topladı. Öte yandan ünlü isimlerin çocukları da oldukça merak ediliyor. İşte İsmail Hacıoğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

Giriş Tarihi: 04.03.2022 15:43
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Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kızı Yemin sevimliliğiyle görenleri hayran bıraktı! Baba kızın fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

Ekranların başarılı oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun minik kızı Yemin sosyal medyada ilgi topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kızı Yemin sevimliliğiyle görenleri hayran bıraktı! Baba kızın fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

EVLİLİKLERİ 4 YIL SÜRDÜ

İsmail Hacıoğlu, Şubat 2016 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuştu. Aynı yıl kızları Yemin dünyaya gelmişti. Ancak çiftin evliliğine 2020 yılında gölge düşmüştü.

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Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kızı Yemin sevimliliğiyle görenleri hayran bıraktı! Baba kızın fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

MERVE ÇAĞIRAN BU AŞKIN KARA KEDİSİ İLAN EDİLDİ

İsmail Hacıoğlu'nun 4 yıllık eşi Duygu Kumarki, evliliklerinin bitmesinin nedeni olarak Merve Çağıran'ı göstermişti.

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Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kızı Yemin sevimliliğiyle görenleri hayran bıraktı! Baba kızın fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

"YUVA YIKAN KADIN DEĞİLİM"

Merve Çağıran ise "Yuva yıkan kadın değilim" diyerek iddiaları yalanladı, bir süre daha İsmail Hacıoğlu ile ilişkisine devam etti.

KISA SOLUKLU AŞK…

Ancak Hacıoğlu ile Çağıran'ın da ilişkisi uzun sürmedi, ikili birkaç ay önce ayrıldı.

BUZLAR ERİDİ

Merve Çağıran ile yollarını ayıran İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile buzları eritti.

Eski karı-koca, bir yıllık dargınlıktan sonra kızları için sık sık bir araya geliyor.

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Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kızı Yemin sevimliliğiyle görenleri hayran bıraktı! Baba kızın fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

KISA SOLUKLU AŞK…

Ancak Hacıoğlu ile Çağıran'ın da ilişkisi uzun sürmedi, ikili birkaç ay önce ayrıldı.