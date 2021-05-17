Atv’den muhteşem prodüksiyon! Bozkır Aslanı Celaleddin başlıyor!

13.'ÜNCÜ YÜZYILIN MEKANLARI İNŞA EDİLDİ

Dizinin hazırlık süreci 2 yıl sürerken, 300 kişilik sanat ve dekor ekibi; 300 dönüm arazi üzerine kurulu Avrupa'nın en büyük film platolarından biri olan Bozdağ Film Platosu'nda 13'üncü yüzyılın mekanlarını inşa etti. Dönemin Ürgenç kenti; çarşısı, hanları, evleri ve sokaklarıyla 20 bin metrekare alanda inşa edildi. Sultan Aleaddin Sarayı ise 7 bin 500 metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere 10 bin metrekarelik bir alanda, taht odası, sultan odaları, haremlik, saray girişi ve avlusu dahil olmak üzere inşa edildi.

