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Atv’den muhteşem prodüksiyon! Bozkır Aslanı Celaleddin başlıyor!
Muhteşem prodüksiyonu ile Türk dizi sektöründe yeni bir zirve! atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi geliyor. Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Bozkır Arslanı Celaleddin, 21 Mayıs Cuma akşamı 20.00'de atv ekranında ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak.
Giriş Tarihi: 17.05.2021 15:37 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 15:37
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