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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da beklenmedik ayrılık! Soğuk duş etkisi yapacak! Uçurumun kıyında... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da beklenmedik ayrılık! Soğuk duş etkisi yapacak! Uçurumun kıyında...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da beklenmedik ayrılık iddiaları hayranlarını üzdü. Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan Sanem Çelik'in yeni bölümde diziye veda edeceği konuşuluyor. ATV ekranlarının heyecan fırtınasına yol açan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Hızır Çakırbeyli'yi korumak isteyen Ceylan her şeye rağmen bütün mücadelesini veriyor. Son bölümde Ceylan'ın diziye feci şekilde veda edeceği konuşuluyor.
Giriş Tarihi: 23.03.2021 20:01 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 20:01
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da beklenmedik ayrılık. Soğuk duş etkisi yapacak. 6 sezondur ATV ekranlarında fırtına etkisi yaratan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Sanem Çelik'in diziye veda edeceği iddia ediliyor. Çelik, Ceylan karakteri ile yer aldığı diziye yakın zamanda yine veda edeceğini iddia eden Birsen Altuntaş, kafaları karıştırdı. Ceylan, Hızır'ın hayatını korumak için mücadele sergiliyor. Ancak ölümün nefesi ensesine gelmiştir. Hayranları Sanem Çelik'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
EDHO 187. bölümde düşmanlarına vurduğu ağır darbelerle ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer. Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder. Gömdüğü savaş baltasını çıkaran Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli'nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlıdır. Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'nin de ikazlarını yok sayan Ceylan Çakırbeyli, kendi planını uygulamaya başlar.
EDHO 187. FRAGMANDA DİKKAT ÇEKEN DETAY!
Diziseverler tarafından Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik'in Hızır'ı korumak isterken canından olacağı yönünde yorumlar yapılıyor. EDHO 187. bölüm fragmanında ise Hızır'ın sözlerine, 'Ben Meryem değilim, Meryem öldü' şeklinde karşılık veren Ceylan'ın, bu iddiaya gönderme yapmış olabileceği düşünülüyor. Bu gelişme ile gündeme bomba gibi düşen 45 yaşındaki başarılı oyuncu hayranları tarafından yakın takipte.
SANEM ÇELİK KİMDİR?
Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası o küçükken evi terk etmiş. 1982 yılında başladığı Erenköy İlkokulunu 1987 yılında bitirdi. 1983 yılında aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı.
1987 yılından 1995 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı bölümünde Orta, Lise, ve Ön Lisans okudu. Ön lisansını aldıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999'da mezun oldu. Konservatuvarda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisi oldu.