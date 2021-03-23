Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da beklenmedik ayrılık! Soğuk duş etkisi yapacak! Uçurumun kıyında...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da beklenmedik ayrılık. Soğuk duş etkisi yapacak. 6 sezondur ATV ekranlarında fırtına etkisi yaratan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Sanem Çelik'in diziye veda edeceği iddia ediliyor. Çelik, Ceylan karakteri ile yer aldığı diziye yakın zamanda yine veda edeceğini iddia eden Birsen Altuntaş, kafaları karıştırdı. Ceylan, Hızır'ın hayatını korumak için mücadele sergiliyor. Ancak ölümün nefesi ensesine gelmiştir. Hayranları Sanem Çelik'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.