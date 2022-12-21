Annesinin hikayesi yürekleri dağladı! Kısmetse Olur'da gözyaşları sel oldu! İşte, Kısmetse Olur Ayşenur'un ağlama sebebi!

Uzun bir aradan sonra tekrar ekranlara dönen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle yarışmacı kadrosuyla dikkat çeken program, her bölümüyle olay yaratıyor. Photoshoplu programlarıyla dikkat çeken Ayşenur İmam, son olarak annesinin hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamalarda gündem oldu. İşte detaylar...