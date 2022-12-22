50 yıllık tiyatrosunun deposu yanan Ali Poyrazoğlu: Hiçbirini yerine koyamam ama...

"Benim özelimde ama tüm sanat dünyasını yakından ilgilendiren bu hadiseye herkes çok duyarlı yaklaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bizzat aradı, 'Ne istersen, ne gerekiyorsa yapalım, sorumluluğumuzun bilincindeyiz' diyerek destek oldu."