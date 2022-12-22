22 Aralık 2022, Perşembe
50 yıllık tiyatrosunun deposu yanan Ali Poyrazoğlu: Hiçbirini yerine koyamam ama...
Ali Poyrazoğlu'un sahibi olduğu tiyatronun deposunda yangın çıktı. Tiyatro dekorlarının yanması sanat dünyasında üzüntüyle karşılanırken Poyrazoğlu, zararının 20 milyon lira civarında olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu Ali Poyrazoğlu, "Başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere pek çok dostum arayıp 'Ne gerekiyorsa yapalım' dediler. Bu mesajlar üzüntümü biraz hafifletti. Enseyi karartmak yok, yarın sahnede olacağım!" dedi.
Giriş Tarihi: 22.12.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 10:04
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