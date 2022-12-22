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50 yıllık tiyatrosunun deposu yanan Ali Poyrazoğlu: Hiçbirini yerine koyamam ama...

Ali Poyrazoğlu'un sahibi olduğu tiyatronun deposunda yangın çıktı. Tiyatro dekorlarının yanması sanat dünyasında üzüntüyle karşılanırken Poyrazoğlu, zararının 20 milyon lira civarında olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu Ali Poyrazoğlu, "Başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere pek çok dostum arayıp 'Ne gerekiyorsa yapalım' dediler. Bu mesajlar üzüntümü biraz hafifletti. Enseyi karartmak yok, yarın sahnede olacağım!" dedi.

Giriş Tarihi: 22.12.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 10:04
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50 yıllık tiyatrosunun deposu yanan Ali Poyrazoğlu: Hiçbirini yerine koyamam ama...

Sanat hayatında 50. yılı geride bırakan usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu'nun Sarıyer'de tiyatro dekorlarının yer aldığı deponun yanması tüm sanat dünyasını yasa boğdu.

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50 yıllık tiyatrosunun deposu yanan Ali Poyrazoğlu: Hiçbirini yerine koyamam ama...

Deponun yandığını İzmir'de öğrenen Poyrazoğlu'nun telefonları hiç susmadı.

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50 yıllık tiyatrosunun deposu yanan Ali Poyrazoğlu: Hiçbirini yerine koyamam ama...

Sanat dünyasındaki dostlarının yanı sıra bürokrasinin önde gelen isimlerinden de telefon alan Poyrazoğlu, aldığı destek mesajlarıyla biraz olsun moral buldu.

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50 yıllık tiyatrosunun deposu yanan Ali Poyrazoğlu: Hiçbirini yerine koyamam ama...

Ünlü sanatçı, yaşanan üzücü olay sonrası duygularını şöyle dile getirdi:

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50 yıllık tiyatrosunun deposu yanan Ali Poyrazoğlu: Hiçbirini yerine koyamam ama...

"Benim özelimde ama tüm sanat dünyasını yakından ilgilendiren bu hadiseye herkes çok duyarlı yaklaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bizzat aradı, 'Ne istersen, ne gerekiyorsa yapalım, sorumluluğumuzun bilincindeyiz' diyerek destek oldu."