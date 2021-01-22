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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti! Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!
Kırmızı Oda'daki Boncuk karakteriyle ekranlara gelen Burcu Biricik başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden biri olan Burcu Biricik, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Yıllar içinde yaşadığı değişim nedeniyle estetik yaptırdığı iddia edilen Burcu Biricik'in eski hali görenleri şoke etti.
Giriş Tarihi: 22.01.2021 17:20
Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Boncuk karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Burcu Biricik'in eski hali görenleri şaşırttı. Söz konusu fotoğrafın yıllar içindeki değişimden ibaret olduğunu belirten Burcu Biricik ile birlikte birçok ünlü ismin değişimleri merak konusu oldu. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Onur Bay
Murat Boz