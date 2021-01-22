Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!

Kırmızı Oda'daki Boncuk karakteriyle ekranlara gelen Burcu Biricik başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden biri olan Burcu Biricik, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Yıllar içinde yaşadığı değişim nedeniyle estetik yaptırdığı iddia edilen Burcu Biricik'in eski hali görenleri şoke etti.