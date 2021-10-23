23 Ekim 2021, Cumartesi
‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yeni transfer! Aziz karakterini canlandıracak Ragıp Savaş’tan dikkat çeken açıklamalar!
ATV'nin reytin rekortmeni fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' (EDHO), 26 Ekim Salı günü yeni sezonun ilk bölümüyle sevenleriyle buluşacak. Yoğun bir hayran kitlesine sahip olan dizi yeni sezona, geniş bir oyuncu kadrosuyla başlayacak. Ünlü oyuncu Ragıp Savaş da diziye katılan usta isimlerden. Masanın yeni mensubu, Emine ve Tipi'nin yeğeni karakterinde izleyeceğimiz Ragıp Savaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. EDHO'da canlandırdığı karakterin yanında tiyatroya olan tutkusunu da anlatan usta oyuncu, oyuncu olmak isteyen gençlere de çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 23.10.2021 13:59
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