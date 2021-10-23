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Haberler Galeri ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yeni transfer! Aziz karakterini canlandıracak Ragıp Savaş’tan dikkat çeken açıklamalar!

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yeni transfer! Aziz karakterini canlandıracak Ragıp Savaş’tan dikkat çeken açıklamalar!

ATV'nin reytin rekortmeni fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' (EDHO), 26 Ekim Salı günü yeni sezonun ilk bölümüyle sevenleriyle buluşacak. Yoğun bir hayran kitlesine sahip olan dizi yeni sezona, geniş bir oyuncu kadrosuyla başlayacak. Ünlü oyuncu Ragıp Savaş da diziye katılan usta isimlerden. Masanın yeni mensubu, Emine ve Tipi'nin yeğeni karakterinde izleyeceğimiz Ragıp Savaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. EDHO'da canlandırdığı karakterin yanında tiyatroya olan tutkusunu da anlatan usta oyuncu, oyuncu olmak isteyen gençlere de çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 23.10.2021 13:59
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‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yeni transfer! Aziz karakterini canlandıracak Ragıp Savaş’tan dikkat çeken açıklamalar!

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan fenomen dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) kadrosuna Aziz karakteriyle dahil olan Ragıp Savaş, Günaydın'a samimi açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yeni transfer! Aziz karakterini canlandıracak Ragıp Savaş’tan dikkat çeken açıklamalar!

"MASADA DENGELER DEĞİŞECEK"

Masanın yeni üyesi, Emine ve Tipi'nin yeğeni olarak diziye dahil oldunuz. Yeni sezonda neler olacak, masada dengeler değişecek mi?
Yeni sezonda neler olacağını ben de henüz bilmiyorum. Senaryo yazıldıkça hep birlikte neler olacağını göreceğiz. Sadece şunu söyleyebilirim, masada dengeler değişecek gibi görünüyor. Bu sezon dizide çok sayıda oyuncu değişikliği oldu, izleyici yeni karakterlerle tanışacak. Güç odakları değişecek ve yeni çatışmalar olacağı gibi, yeni ittifaklar da kurulacak.

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‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yeni transfer! Aziz karakterini canlandıracak Ragıp Savaş’tan dikkat çeken açıklamalar!

"KALİTELİ BİR İŞ"

Diziye dahil olmadan önce 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' izlediğiniz bir dizi miydi?
Ben çok yoğun çalışıyorum ama vakit buldukça da televizyondaki işlere bakmaya çalışıyorum. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' da izlediğim dizilerden biridir. Senaryosu iyi kaleme alınan, büyük bir prodüksiyon. Tecrübeli yazar kadrosuyla, oyuncusuyla, yönetmeniyle ve teknik ekibiyle kaliteli bir iş. Daha evvel de bu ekiple Kurtlar Vadisi'nde çalıştığım için birçoğunu tanıyorum. Yönetmenler ve oyuncular, yapılması gerekeni çok iyi biliyor. İş genel hikayenin yanında oyuncuların paslaşmalarına göre de yönlenebiliyor diyebilirim. Bu zor bir şeydir...

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‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yeni transfer! Aziz karakterini canlandıracak Ragıp Savaş’tan dikkat çeken açıklamalar!

AZİZ DİYE ÇOK RENK KATACAK

Canlandırdığınız karakter diziye nasıl yön verecek?
İnanın, ileriye dönük o kadar bilgiye sahip değilim. İzleyici birçok yeni karakterle tanışacak ama Aziz çok farklı bir karakter, diziye çok renk katacağına eminim.

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‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yeni transfer! Aziz karakterini canlandıracak Ragıp Savaş’tan dikkat çeken açıklamalar!

Aksiyon türünde işlerde yer almayı seviyor musunuz?
Evet, aksiyon türü işlerde yer almayı çok seviyorum. Hele de senelerce televizyonda aksiyonun en iyisini yapmış bir ekip olunca, her şey benim için çok daha rahat oluyor. Çünkü siz de bilirsiniz ki, aksiyonu izleyiciye hissettirmek hiç kolay değildir.