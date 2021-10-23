‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yeni transfer! Aziz karakterini canlandıracak Ragıp Savaş’tan dikkat çeken açıklamalar!

"KALİTELİ BİR İŞ"

Diziye dahil olmadan önce 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' izlediğiniz bir dizi miydi?

Ben çok yoğun çalışıyorum ama vakit buldukça da televizyondaki işlere bakmaya çalışıyorum. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' da izlediğim dizilerden biridir. Senaryosu iyi kaleme alınan, büyük bir prodüksiyon. Tecrübeli yazar kadrosuyla, oyuncusuyla, yönetmeniyle ve teknik ekibiyle kaliteli bir iş. Daha evvel de bu ekiple Kurtlar Vadisi'nde çalıştığım için birçoğunu tanıyorum. Yönetmenler ve oyuncular, yapılması gerekeni çok iyi biliyor. İş genel hikayenin yanında oyuncuların paslaşmalarına göre de yönlenebiliyor diyebilirim. Bu zor bir şeydir...