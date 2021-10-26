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Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in intikam ateşi tekfurları yakacak

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 68'inci bölümüyle 27 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Yeni bölüm tanıtımına "'Her Haçlı ordusunun karşısına çıkacak bir Selahaddin vardır!" sözleri damga vururken kılıçların çekildiği yeni bölümde Osman Bey'in intikam ateşi tekfurları yakacak. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 26.10.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 13:14
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Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in intikam ateşi tekfurları yakacak

68.Bölüm:

OSMAN BEY'İN HEDEFİ İTTİFAKI DAĞITMAK

Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu gelişme üzerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır.

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Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in intikam ateşi tekfurları yakacak

Tekfurların ittifakını haber alan Osman Bey bu birliği adım adım dağıtmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus'u seçer.

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Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in intikam ateşi tekfurları yakacak

İMPARATOR GREGOR'U İSTİYOR

Bu sırada Tekfur Kosses, Bizans İmparatoru'ndan Papaz Gregor'un acilen yakalanıp kendisine gönderilmesini bildiren bir mesaj alır.

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Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in intikam ateşi tekfurları yakacak

Tekfur Kosses, imparatorun bu talebini Osman Bey'le paylaşarak Papaz Gregor'un kendisine teslim edilmesini ister.

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Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in intikam ateşi tekfurları yakacak

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