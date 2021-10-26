26 Ekim 2021, Salı
Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor! Osman Bey’in intikam ateşi tekfurları yakacak
atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 68'inci bölümüyle 27 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Yeni bölüm tanıtımına "'Her Haçlı ordusunun karşısına çıkacak bir Selahaddin vardır!" sözleri damga vururken kılıçların çekildiği yeni bölümde Osman Bey'in intikam ateşi tekfurları yakacak. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 26.10.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 13:14
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