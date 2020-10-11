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Haberler Galeri Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklaması geldi mi? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklaması geldi mi? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'te yayınlanan Türk dizisi Aşk 101, yayınlanan sezonlarıyla adından söz ettirdi. Hayranları yeni sezonun ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Dizinin oyuncuları yaptıkları paylaşımlarla ipuçları vermeye devam ediyor. İlk sezonun son bölüm final sahnesinde Işık ve Eda konuşurken kapı çalmış ve bölüm sona ermişti. Kapıyı çalan kişinin kim olduğu merakla bekleniyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklaması geldi mi? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?

Giriş Tarihi: 11.10.2020 23:22 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 23:27
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Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklaması geldi mi? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.Nisan ayında seyirciyle buluşan dizinin ilk sezonunun ardında ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Kaan Urgancıoğlu'nun sürpriz paylaşımı yeni sezon çekimlerinin başladığını müjdelemişti. Şimdi ise yeni sezon çıkış tarihi bekleniyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklaması geldi mi? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklaması geldi mi? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?

AŞK 101 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk 101'in ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Dizinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Yeni sezon tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklaması geldi mi? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

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Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklaması geldi mi? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?

Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder..

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Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklaması geldi mi? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?

Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konuusunda tereddüt yaşamaya devam eder.