Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklaması geldi mi? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'te yayınlanan Türk dizisi Aşk 101, yayınlanan sezonlarıyla adından söz ettirdi. Hayranları yeni sezonun ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Dizinin oyuncuları yaptıkları paylaşımlarla ipuçları vermeye devam ediyor. İlk sezonun son bölüm final sahnesinde Işık ve Eda konuşurken kapı çalmış ve bölüm sona ermişti. Kapıyı çalan kişinin kim olduğu merakla bekleniyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklaması geldi mi? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?