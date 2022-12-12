12 Aralık 2022, Pazartesi
Sipahi dizisi oyuncuları kimler? Sipahi dizisi konusu ne, uyarlama mı, hangi kanalda?
Show TV ekranlarının yeni yapımı "Sipahi", bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Yapımını CNP Film'in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat'ın üstlendiği Sipahi dizisi, konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Peki, Sipahi dizisi oyuncuları kimler? Sipahi dizisi konusu ne, uyarlama mı, hangi kanalda? İşte, Sipahi dizisi hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 12.12.2022 19:40 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 20:18
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