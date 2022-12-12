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Sipahi dizisi oyuncuları kimler? Sipahi dizisi konusu ne, uyarlama mı, hangi kanalda?

Show TV ekranlarının yeni yapımı "Sipahi", bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Yapımını CNP Film'in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat'ın üstlendiği Sipahi dizisi, konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Peki, Sipahi dizisi oyuncuları kimler? Sipahi dizisi konusu ne, uyarlama mı, hangi kanalda? İşte, Sipahi dizisi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 12.12.2022 19:40 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 20:18
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Sipahi dizisi oyuncuları kimler? Sipahi dizisi konusu ne, uyarlama mı, hangi kanalda?

Show TV, yapımlarına bir yenisini daha ekledi. Sipahi dizisi, 12 Aralık 2022 (bugün) Sipahi dizisi, ilk bölümü ile diziseverlerin karşısına çıkacak. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, şimdiden konuşulmaya başladı. Peki, Sipahi dizisi oyuncuları kimler? Sipahi dizisi konusu ne, uyarlama mı, hangi kanalda? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sipahi dizisi oyuncuları kimler? Sipahi dizisi konusu ne, uyarlama mı, hangi kanalda?

SİPAHİ DİZİSİ KONUSU NE?

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir.

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Sipahi dizisi oyuncuları kimler? Sipahi dizisi konusu ne, uyarlama mı, hangi kanalda?

Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır.

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Sipahi dizisi oyuncuları kimler? Sipahi dizisi konusu ne, uyarlama mı, hangi kanalda?

Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

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Sipahi dizisi oyuncuları kimler? Sipahi dizisi konusu ne, uyarlama mı, hangi kanalda?

SİPAHİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sipahi dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık, Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak.