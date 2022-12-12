Show TV, yapımlarına bir yenisini daha ekledi. Sipahi dizisi, 12 Aralık 2022 (bugün) Sipahi dizisi, ilk bölümü ile diziseverlerin karşısına çıkacak. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, şimdiden konuşulmaya başladı. Peki, Sipahi dizisi oyuncuları kimler? Sipahi dizisi konusu ne, uyarlama mı, hangi kanalda? İşte, detaylar...