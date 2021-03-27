Feridun Düzağaç'ın son hali korkuttu

"SERZENİŞTE BULUNMAYACAĞIM"

Hürriyet'in haberine göre; pandemi nedeniyle uzak kaldığı sahneleri özlediğini söyleyen 52 yaşındaki şarkıcı, "Ama bu süreçte konser yapamıyoruz diye serzenişte bulunamayacağım. İnsanlar ölürken konserleri düşünemeyeceğim" dedi.

