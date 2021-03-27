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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Feridun Düzağaç'ın son hali korkuttu
Şarkıcı Feridun Düzağaç, kızıyla birlikte Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Gözlerinin altındaki morluklarla korkutan Düzağaç, "Dayak yedim" diye espri yaptı. Düzağaç'ın göz altı torbalarını aldırdığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 27.03.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 09:27
Şarkıcı Feridun Düzağaç, önceki gün Londra'da mimarlık eğitimi alan kızı Tuya Naz Düzağaç ile Arnavutköy'deki bir mekanda kahvaltı yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR "SERZENİŞTE BULUNMAYACAĞIM"
Hürriyet'in haberine göre; pandemi nedeniyle uzak kaldığı sahneleri özlediğini söyleyen 52 yaşındaki şarkıcı, "Ama bu süreçte konser yapamıyoruz diye serzenişte bulunamayacağım. İnsanlar ölürken konserleri düşünemeyeceğim" dedi.
"OPERASYON GEÇİRDİM"
Objektiflere kızı Tuya Naz Düzağaç ile poz veren Feridun Düzağaç, göz altlarında oluşan morluklarla dikkat çekti. Şarkıcı, muhabirlerin soruları üzerine "Dayak yedim" diye espri yaptı.
Bir operasyon geçirdiğini belirten, ancak konu hakkında detay vermeyen Düzağaç'ın göz altı torbalarını aldırdığı öğrenildi.