11 Şubat 2025, Salı
Ferdi Tayfur'un mirasına ne oldu? Böbreğini veren oğlu konuşmuştu! Servetinin bir kısmı...
2 Ocak'ta vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un geçtiğimiz günlerde açıklanan vasiyeti ailesi arasında krize sebep oldu. Tayfur'un, servet bırakmadığı kızı Tuğçe Tayfur ve kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt, dün hakkında çıkan iddialara yanıt vermişti. Öne çıkan bir başka tartışma ise, Tayfur'un mal varlığının büyük bir kısmıyla ilgili neredeyse hiç bilgi bulunmaması oldu. Peki Ferdi Tayfur'un mirasına ne oldu? Banka hesapları, kiralık kasası...
Giriş Tarihi: 11.02.2025 12:27 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:33