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Ferdi Tayfur'un mirasına ne oldu? Böbreğini veren oğlu konuşmuştu! Servetinin bir kısmı...

2 Ocak'ta vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un geçtiğimiz günlerde açıklanan vasiyeti ailesi arasında krize sebep oldu. Tayfur'un, servet bırakmadığı kızı Tuğçe Tayfur ve kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt, dün hakkında çıkan iddialara yanıt vermişti. Öne çıkan bir başka tartışma ise, Tayfur'un mal varlığının büyük bir kısmıyla ilgili neredeyse hiç bilgi bulunmaması oldu. Peki Ferdi Tayfur'un mirasına ne oldu? Banka hesapları, kiralık kasası...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 12:27 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:33
Ferdi Tayfur’un mirasına ne oldu? Böbreğini veren oğlu konuşmuştu! Servetinin bir kısmı...

2 Ocak 2024'te vefat eden arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur'un vasiyetinin açılmasına ilişkin dava, geçtiğimiz hafta Marmaris'teki 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Tayfur'un vasiyeti, hem ailesi hem de sevenleri arasında büyük yankı uyandırırken, ortaya çıkan detaylar büyük bir şok etkisi yarattı.

Ferdi Tayfur’un mirasına ne oldu? Böbreğini veren oğlu konuşmuştu! Servetinin bir kısmı...

Mirasının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, TSK, LÖSEV ve aile yakınlarına bırakan Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur ve abisi Timur Turanbayburt'a ise hiçbir mal varlığını bırakmadı.

Ferdi Tayfur’un mirasına ne oldu? Böbreğini veren oğlu konuşmuştu! Servetinin bir kısmı...

Vasiyetin açıklanmasının ardından, ünlü sanatçıya böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a ait olduğu iddia edilen küfürlü paylaşımlar gündem oldu.

Ferdi Tayfur’un mirasına ne oldu? Böbreğini veren oğlu konuşmuştu! Servetinin bir kısmı...

"BEN TAHA'NIN HAKLARINI DA KORUYORUM"

Timur Turanbayburt sessizliğini korurken Tuğçe Tayfur konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bir televizyon programına bağlananTuğçe Tayfur, "Abim o kadar üzgün ki. 'O mesajlar nedir?' diye kendini yerden yere atıyor. Abim 'ben zaten sosyal medya kullanmıyorum. Bu mesajlar doğru değil' diyor. Abim video mesajla açıklama yapacak. Babamın kemikleri sızlıyordur. Abim babamdan böbreğini geri istemesi söz konusu değil. Ağabeyim seve seve böbreğini babamıza verdi. Hepimiz sıradaydık, onunki uyunca hemen ameliyat süreci başladı. Böyle şeyler çok çirkin şeyler..." dedi.

Ferdi Tayfur’un mirasına ne oldu? Böbreğini veren oğlu konuşmuştu! Servetinin bir kısmı...

"Daha babamın 40'ı bile çıkmadan böyle şeyler yaşamaktan utanıyorum" diyen Tayfur, "Bazı şeylere itiraz ettik kardeşlerimize yapmadık. Ben kardeşim Taha'nın haklarını da koruyorum. Çünkü mirastan Taha'ya sadece bir villa kalmış. Tabii insanların aklı karıştı, çok üzgünüm ki soğuk algınlığı diye yatırılan hastaneden babamın cenazesini aldık. Ama bunları konuşmayalım. Abim açıklamasını yapsın, herkesin de kafasındaki soru işaretleri kalksın. Abimin böbreği uyunca seve seve verdi. Biz sadece tereke davası açacağız sadece bütün malvarlığı nedir onu göreceğiz. Vasiyette belli yerler konuşuldu, diğer malvarlıkları konuşulmadı. Ben yardım kuruluşlarına verilen yerlere karışmıyorum. Babamın kendi tekelinde olsaydı bütün malvarlığını bırakırdı. Mesela telif haklarını çok eminin kurumlara bırakacaktı çok eminim..." ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur’un mirasına ne oldu? Böbreğini veren oğlu konuşmuştu! Servetinin bir kısmı...

"BENİ BABAMA DÜŞMAN ETTİNİZ"

Uzun zaman sessizliğini koruyan Timur Turanbayburt'tan da ilk açıklama geldi. Instagram hesabından paylaştığı video ile açıklama yapan Ferdi Tayfur'un oğlu şunları söyledi:

"Çok moralim bozuk. Benim iki tane evladım var onların üzerinden bana geliyorlar. Babama böbreğimi verdiğim için para istemişim. Böyle bir şey olmadı, ben kendi isteğimle gidip babam yaşasın diye verdim. Babam bana küs gitti. Neden biliyor musunuz? Benim sosyal medya hesabımı kullanmışlar. Benim sosyal medya hesabımdan paylaşım yapmışlar, babama düşman etmişler beni. Bizim aramızda düşman olacak bir durum yoktu. Bazı hadsizler düşman ettiler. Tuğçe ile babamın arasında giren basın danışmanıdır. Beni sırtımdan vuruyorlar, ortada bir avukat dolaşıyor. Babam onun dizinde ağlamış, benim babam kimsenin dizinde ağlamaz. Babamın ismini kullanma artık. Beni babama düşman ettiniz. Hakkımı helal etmiyorum."

Ferdi Tayfur’un mirasına ne oldu? Böbreğini veren oğlu konuşmuştu! Servetinin bir kısmı...

Ferdi Tayfur'un mirasından pay vermediği oğlu Timur Turanbayburt ve kızı Tuğçe Tayfur, vasiyetnameye itiraz ettiklerini açıkladı. Ferdi Tayfur'un geri kalan mirası için 6 kanuni mirasçısından beşinin vasiyetnamede adı geçmediği, adı geçen tek kanuni mirasçısı olan en küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur'a, merhum sanatçının yeğeni Nilüfer Gözalıcı'nın oğlu Emirhan'dan da az pay düştüğü anlaşılmıştı.

Ferdi Tayfur’un mirasına ne oldu? Böbreğini veren oğlu konuşmuştu! Servetinin bir kısmı...

Habertürk'te yer alan habere göre; Ferdi Tayfur'un bilinen en değerli taşınmazları ve telif haklarının da vasiyetnameye konu edilmemesi de tartışmayı yakından izleyenlerce şaşırtıcı bulunuyor. Özellikle vefatına kadar yaşadığı Marmaris'te 'Ada' olarak bilinen deniz kenarındaki evi ve arsasıyla banka hesapları, taşınmaz ve teliflerden elde edilen gelirlerin toplandığı ve kendisinin yaşamı süresinde harcama yaptığı banka hesapları, kiralık kasalarının akıbeti bilinmiyordu.

Ferdi Tayfur’un mirasına ne oldu? Böbreğini veren oğlu konuşmuştu! Servetinin bir kısmı...

FERDİ TAYFUR'U KIZINDAN UZAKLAŞTIRMAYA MI ÇALIŞTILAR?

Aile içi tartışmaları yakından takip edenler, Ferdi Tayfur'un yüksek şeker nedeniyle felç geçirdiği 2011 yılını anımsatıyor. Bu tarihten sonra yeğen Nilüfer Gözalıcı'nın, Ferdi Tayfur'u, Necla Nazır'dan doğma kızı Tuğçe Tayfur Aydın'dan uzaklaştırmaya çalıştığı öne sürülüyor.

Ferdi Tayfur’un mirasına ne oldu? Böbreğini veren oğlu konuşmuştu! Servetinin bir kısmı...

Öyle ki Ferdi Tayfur'un 06.04.2018 tarihli bir vasiyetnamesiyle müzik eserlerinin bütün telif haklarını, kendisine vasiyet etmesini sağladığı da dile getirilmişti. Bu vasiyetname henüz açılmadan, telif haklarını yöneten şirketin de aynı kişiye devredildiği öne sürülmüştü.

Ferdi Tayfur’un mirasına ne oldu? Böbreğini veren oğlu konuşmuştu! Servetinin bir kısmı...

BAKIM SÖZLEŞMESİ!

Başka bir iddiaya göre de; geçen yıl mayıs ayında yapılan "ölünceye kadar bakım sözleşmesi" ile Nilüfer Gözalıcı, denize sıfır koyda bulunan ev ve arsadan oluşan adanın kendisine bırakılmasını; Marmaris'te bulunan çok değerli bir taşınmazı ve Yalova'da bulunan ayrı bir taşınmazı oğlu Emirhan'a, Yalova'da bulunan bir diğer villayı kızı Buse'ye vasiyet edilmesini sağladı. Gözalıcı, yine Yalova'da bulunan bir diğer villayı da Ferdi Tayfur'un oğullarından Ferdi Taha Tayfur'a vasiyet ettirdi.

Ferdi Tayfur’un mirasına ne oldu? Böbreğini veren oğlu konuşmuştu! Servetinin bir kısmı...

Yalova'daki bir başka villanın da Şirin Gözalıcı'ya bırakılmasıyla Ferdi Tayfur'un bütün değerli taşınmazlarının, kendisiyle miras bağı bulunmayan Nilüfer Gözalıcı ve yakınlarına aktarılmaya çalışıldığı yorumlarına neden oldu.

Ferdi Tayfur’un mirasına ne oldu? Böbreğini veren oğlu konuşmuştu! Servetinin bir kısmı...

"ÖZGÜR İRADESİ DIŞINDA" İDDİASI

Ferdi Tayfur'un mirasçılarını mirastan mahrum bırakacak bir işlem yapmadan servetini yeğenine bırakması kararın özgür iradeyle alınıp alınmadığı tartışmasını da yakınları nezdinde gündeme getirdi. Habibe Ümyani Demir'den doğan oğlu Timur Turanbayburt'un bağışladığı böbrekle hayata tutunduğu bilinen Ferdi Tayfur'un bakımını üstlenen Nilüfer Gözalıcı'nın bu süreçte çocuklarını, babalarından uzak tutmaya çalıştığı da dile getirilen bir diğer iddia oldu.

Ferdi Tayfur’un mirasına ne oldu? Böbreğini veren oğlu konuşmuştu! Servetinin bir kısmı...

Bu kadar maddi imkâna karşın tedavi sürecini konforlu hale getirecek girişimde bulunulmaması da öne sürülen bir başka iddia.

Öte yandan vasiyetnamenin açıldığı duruşma sonrasında, Ferdi Tayfur'un eski eşi Zeliha Tayfur'un, Habibe Timur Turanbayburt, Tuğçe Tayfur Aydın ve Ferdi Taha Tayfur'un mirastan hariç tutulmasına çalıştığını, mahfuz hisselerine el konulmaya gayret edildiğini ve bunları Nilüfer Gözalıcı ile birlikte planladıklarını kabul ettiği öne sürüldü.

Bu arada kanuni mirasçılar; Timur Turanbayburt ile Tuğçe Tayfur Aydın'ın mirasın tespitini talep ettiği öğrenildi.