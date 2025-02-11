Ferdi Tayfur’un mirasına ne oldu? Böbreğini veren oğlu konuşmuştu! Servetinin bir kısmı...

"BENİ BABAMA DÜŞMAN ETTİNİZ"

Uzun zaman sessizliğini koruyan Timur Turanbayburt'tan da ilk açıklama geldi. Instagram hesabından paylaştığı video ile açıklama yapan Ferdi Tayfur'un oğlu şunları söyledi:

"Çok moralim bozuk. Benim iki tane evladım var onların üzerinden bana geliyorlar. Babama böbreğimi verdiğim için para istemişim. Böyle bir şey olmadı, ben kendi isteğimle gidip babam yaşasın diye verdim. Babam bana küs gitti. Neden biliyor musunuz? Benim sosyal medya hesabımı kullanmışlar. Benim sosyal medya hesabımdan paylaşım yapmışlar, babama düşman etmişler beni. Bizim aramızda düşman olacak bir durum yoktu. Bazı hadsizler düşman ettiler. Tuğçe ile babamın arasında giren basın danışmanıdır. Beni sırtımdan vuruyorlar, ortada bir avukat dolaşıyor. Babam onun dizinde ağlamış, benim babam kimsenin dizinde ağlamaz. Babamın ismini kullanma artık. Beni babama düşman ettiniz. Hakkımı helal etmiyorum."