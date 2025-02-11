11 Şubat 2025, Salı
Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle! Pılını pırtını topladı gidiyor...
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan iddialarla magazin gündeminden düşmüyor. Şarkıcı Mert Demir ile reklam amaçlı bir aşk yaşadığı ve bu ilişki karşılığında 5 milyon dolar aldığı öne sürülen ünlü oyuncu, menajeri Ayşe Barım'a açılan soruşturmayla şoka girdi. Tüm bu gelişmelerin ardından, Sarıkaya ile ilgili bomba bir iddia daha gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:46 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:46