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Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle! Pılını pırtını topladı gidiyor...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan iddialarla magazin gündeminden düşmüyor. Şarkıcı Mert Demir ile reklam amaçlı bir aşk yaşadığı ve bu ilişki karşılığında 5 milyon dolar aldığı öne sürülen ünlü oyuncu, menajeri Ayşe Barım'a açılan soruşturmayla şoka girdi. Tüm bu gelişmelerin ardından, Sarıkaya ile ilgili bomba bir iddia daha gündeme geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:46 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:46
Serenay Sarıkaya’dan şaşırtan hamle! Pılını pırtını topladı gidiyor...

Rekabet Kurumu'nun dizi ve film sektörüne yönelik başlattığı haksız rekabet soruşturmasının ucu, şarkıcı Mert Demir ve oyuncu Serenay Sarıkaya'ya uzandı...

Serenay Sarıkaya’dan şaşırtan hamle! Pılını pırtını topladı gidiyor...

Sarıkaya'nın şarkıcı Mert Demir'le reklam aşkı yaşadığı ve 5 milyon dolar aldığı iddiası gündemi salladı.

Serenay Sarıkaya’dan şaşırtan hamle! Pılını pırtını topladı gidiyor...

ID İletişim'in kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında geçtiğimiz hafta ortaya atılan iddialar ve ihbarlar sonucu başlatılan soruşturmada, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermişti.

Serenay Sarıkaya’dan şaşırtan hamle! Pılını pırtını topladı gidiyor...

15 Ocak'ta ifade veren Sarıkaya, Ayşe Barım'ın bu ilişkide herhangi bir yönlendirmesi olmadığını belirtmişti.

Serenay Sarıkaya’dan şaşırtan hamle! Pılını pırtını topladı gidiyor...

Ünlü oyuncu ayrıca, Mert Demir ile karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadıklarını ve bu beraberlik için hiç kimseden para almadığını söylemişti.

Serenay Sarıkaya’dan şaşırtan hamle! Pılını pırtını topladı gidiyor...

Hakkında çıkan iddiaları reddeden ve o günden bu yana sesi soluğu çıkmayan Sarıkaya hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Serenay Sarıkaya’dan şaşırtan hamle! Pılını pırtını topladı gidiyor...

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Serenay Sarıkaya, malını mülkünü satıp Amerika'ya taşınma kararı aldı.

Serenay Sarıkaya’dan şaşırtan hamle! Pılını pırtını topladı gidiyor...

Gayrimenkullerini elden çıkarmak için çevresine haber gönderdi. Bu arada ABD'de de oyunculuk eğitimi almaya başlayacağı iddia edildi.