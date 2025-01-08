Ferdi Tayfur’un damadından sert sözler! Paylaşımı tepki çekti

"KORKMUYORUM"

"Çok komik bir durum. Ferdi Tayfur hayranları beni öldürmekle tehdit ediyor. Lan oğlum, siz kimi, nerede öldürüyorsunuz? Hayırdır lan!" cümlelerini sarf eden Aydın, "Ben hiçbirinizden korkmuyorum, değişik bir modelim, tehdit edebileceğiniz bir adam değilim. Yok efendim, Ferdi Baba... Lan hadi, ötede oynayın. Ferdi Baba'ymış, insan olun önce." gibi oldukça sert çıkışlarda bulundu.