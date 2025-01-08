08 Ocak 2025, Çarşamba
Ferdi Tayfur'un damadından sert sözler! Paylaşımı tepki çekti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı Türkiye'yi yasa boğdu! Ölmeden önceki dönemde de aile içi sorunlar ve küslüklerle gündeme gelen Tayfur, ölümünün ardından da aynı meselelerle konuşulmaya devam ediyor. Tüm bu karmaşanın üzerine, bir başka gündem yaratan olay da Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın oldu. Aydın, sosyal medyadan tepki çeken bir paylaşımda bulundu.
Giriş Tarihi: 08.01.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:46