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Ferdi Tayfur'un damadından sert sözler! Paylaşımı tepki çekti

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı Türkiye'yi yasa boğdu! Ölmeden önceki dönemde de aile içi sorunlar ve küslüklerle gündeme gelen Tayfur, ölümünün ardından da aynı meselelerle konuşulmaya devam ediyor. Tüm bu karmaşanın üzerine, bir başka gündem yaratan olay da Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın oldu. Aydın, sosyal medyadan tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:46
Ferdi Tayfur’un damadından sert sözler! Paylaşımı tepki çekti

'Hatıran Yeter', 'Emmoğlu', 'Bana Sor', 'Sabahçı Kahvesi' gibi şarkılarıyla arabesk müziğine damgasını vuran Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Ferdi Tayfur’un damadından sert sözler! Paylaşımı tepki çekti

Ünlü isim için cumartesi günü AKM'de tören düzenlenmişti. Ancak bu duygusal gün, aile içindeki gerilimler ve çıkan olaylarla gündeme damga vurdu. Ünlü ismin cenaze töreninde küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı ile kavga etmişti.

Ferdi Tayfur’un damadından sert sözler! Paylaşımı tepki çekti

O anlar tepki çekerken ikili arasındaki kavganın küfürleşmeye kadar gitmesi üzerine çevredekiler ve Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalışmıştı.

Ferdi Tayfur’un damadından sert sözler! Paylaşımı tepki çekti

Tüm bu karmaşanın üzerine, bir başka gündem yaratan olay da Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın'ın tavrı oldu. Aydın, son dönemde Ferdi Tayfur hayranlarından ölüm tehditleri aldığını söyledi ve bu duruma sert bir şekilde tepki gösterdi.

Ferdi Tayfur’un damadından sert sözler! Paylaşımı tepki çekti

ÖLÜM TEHDİTLERİNE SERT CEVAP

Sosyal medyada paylaştığı videoda şuçlamalara yanıt veren Aydın, tehditlere boyun eğmediğini vurguladı.

Ferdi Tayfur’un damadından sert sözler! Paylaşımı tepki çekti

"Benim ölüm tarihim de tıpkı doğum tarihim gibi bellidir" diyen Aydın, kötü niyetli kişilerin kendisini korkutamayacağını dile getirdi. Oldukça sert bir dil kullanan Aydın, "Ferdi Baba'yı seviyorsanız önce insan olun" çıkışıyla dikkat çekti.

Ferdi Tayfur’un damadından sert sözler! Paylaşımı tepki çekti

"KORKMUYORUM"

"Çok komik bir durum. Ferdi Tayfur hayranları beni öldürmekle tehdit ediyor. Lan oğlum, siz kimi, nerede öldürüyorsunuz? Hayırdır lan!" cümlelerini sarf eden Aydın, "Ben hiçbirinizden korkmuyorum, değişik bir modelim, tehdit edebileceğiniz bir adam değilim. Yok efendim, Ferdi Baba... Lan hadi, ötede oynayın. Ferdi Baba'ymış, insan olun önce." gibi oldukça sert çıkışlarda bulundu.

Ferdi Tayfur’un damadından sert sözler! Paylaşımı tepki çekti

Tuğçe Tayfur

Ferdi Tayfur’un damadından sert sözler! Paylaşımı tepki çekti

Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur