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Ferdi Tayfur'un bilinmeyen mülkleri var! 3 milyar liralık serveti gündem oldu

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından geride bıraktığı 3 milyar TL'lik servet Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. Bu mirasın 5 kardeş arasında nasıl paylaşılacağı herkes tarafından merak konusu oluyor. Tayfur'un yaşamı boyunca tek bir evlilik yapıp farklı tarihlerdeki birlikteliklerden dünyaya gelen 5 çocuğu ile yeni bir miras ayağı da telif hakları konusunda yaşanılacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:52
Ferdi Tayfur’un bilinmeyen mülkleri var! 3 milyar liralık serveti gündem oldu

2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Usta sanatçı vefatının ardından geride bıraktığı servetle gündeme oturdu...

Ferdi Tayfur’un bilinmeyen mülkleri var! 3 milyar liralık serveti gündem oldu

79 yaşında vefat eden Ferdi Tayfur'un İstanbul, Adana ve Marmaris'teki 80 daire ve 7 villa olmak üzere toplam 87 evi olduğunu, Marmaris'teki yarım adayla birlikte geriye bıraktığı mirasın yaklaşık 3 milyar lira olduğu öğrenilmişti. Tayfur'un sanat yaşamı boyunca ürettiği eserler ve yapımcılığını yaptığı albümlerin telif gelirleri de ortalama olarak ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur’un bilinmeyen mülkleri var! 3 milyar liralık serveti gündem oldu

Müzik meslek birliklerinden eser sahipliği ve yapımcı kimliği ile Ferdi Tayfur yıl içinde dört kez verilen hak edişlerden 12 milyon TL gibi bir kazanç elde ediyor.

Ferdi Tayfur’un bilinmeyen mülkleri var! 3 milyar liralık serveti gündem oldu

TELİF GELİRİ 35 MİLYON LİRA...

Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından geride bıraktığı servet ve telif gelirleri, Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Ferdi Tayfur’un bilinmeyen mülkleri var! 3 milyar liralık serveti gündem oldu

Tayfur'un sanat kariyerinde yarattığı unutulmaz şarkılar, ona her yıl önemli bir gelir kazandırıyor.

Efsanevi şarkılarından bazıları: Bana Sor, Huzurum Kalmadı, Yaktı Beni, Ben de Özledim, Sabahçı Kahvesi, Çeşme, Fadime'nin Düğünü, Emmioğlu, Nisan Yağmuru, Çiçekler Açsın, Akşam Güneşi ve Bağbozumu. Bu şarkılar, yıllar geçse de dinleyicilerin hafızalarında taze kalmayı başarıyor.

Ferdi Tayfur’un bilinmeyen mülkleri var! 3 milyar liralık serveti gündem oldu

SABAH'ın haberine göre; Tayfur'un yıllık telif geliri, dijital platformlardan elde ettiği 23 milyon TL'lik gelirle birlikte toplamda 35 milyon TL'ye ulaşıyor.

Ferdi Tayfur’un bilinmeyen mülkleri var! 3 milyar liralık serveti gündem oldu

Bu telif gelirinin aylık ortalaması ise 3 milyon TL civarında. Ancak, bu gelirlerin dağılımı ve nasıl paylaşılacağı, Tayfur'un ailesi ve çocukları için yeni bir mücadeleyi beraberinde getiriyor.

Ferdi Tayfur’un bilinmeyen mülkleri var! 3 milyar liralık serveti gündem oldu

Tayfur'un vefatından sonra tüm ülke gündemine oturması ve her yerde Ferdi Baba şarkılarının çalınmasıyla önümüzdeki günlerde yatacak olan telif ücretini başka bir boyuta taşıyacak.

Ferdi Tayfur’un bilinmeyen mülkleri var! 3 milyar liralık serveti gündem oldu

Ferdi Tayfur birkaç yıl önce verdiği röportajda "Malım mülküm çocuklarımın ama şarkılarım onların değil. Dolayısıyla ben öldükten sonra isteyen şarkılarımı bedelsiz olarak seslendirebilir" demişti.

Ferdi Tayfur’un bilinmeyen mülkleri var! 3 milyar liralık serveti gündem oldu

Ancak Tayfur'un bu sözlerine ve aldığı karara rağmen telif gelirlerini takip eden meslek birliklerine teliflerinden feragat ettiğine dair bir belge vermediği ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur’un bilinmeyen mülkleri var! 3 milyar liralık serveti gündem oldu

Yani Ferdi Tayfur'un eserlerini okumak isteyenler bunun için varislerine bir bedel ödemek zorunda kalacak.