08 Ocak 2025, Çarşamba
Ferdi Tayfur'un bilinmeyen mülkleri var! 3 milyar liralık serveti gündem oldu
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından geride bıraktığı 3 milyar TL'lik servet Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. Bu mirasın 5 kardeş arasında nasıl paylaşılacağı herkes tarafından merak konusu oluyor. Tayfur'un yaşamı boyunca tek bir evlilik yapıp farklı tarihlerdeki birlikteliklerden dünyaya gelen 5 çocuğu ile yeni bir miras ayağı da telif hakları konusunda yaşanılacak.
Giriş Tarihi: 08.01.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:52