Vasiyetini yıllar önce açıklamıştı! Ankaralı Turgut’un miras kalan sazı nerede?

Ankaralı Turgut'un evlatlıktan reddettiği kızı Sinem Karataş canlı yayında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Karataş, kardeşler arasında yaşanan mezar taşı kriziyle ilgili ''Sen mezara geliyorsan o da oraya gelmek zorunda. Babam vefat etmeden önce diğer kardeşlerim geldi benim babam o halde kafayı salladı hakkını helal ediyorum dedi. Babam, Eylem ablamda kalıyordu. Özlem ablamın da çok hakkı var. Bu hastalığında Eylem abla sahip çıktı. Hiçbir şekilde ben dahil olmuyorum. Bunun sonu iyi değil, herkes bir şeylerin peşinde. Bırakın da babam yerinde rahat yatsın. Kimin beş kuruş parasına tenezzül etmişim.'' diye konuştu.





