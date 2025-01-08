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Vasiyetini yıllar önce açıklamıştı! Ankaralı Turgut'un miras kalan sazı nerede?

Ankaralı Turgut, 15 Aralık'ta akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. 5 çocuğundan yalnızca biriyle görüştüğü, diğerlerini de evlatlıktan reddettiği bilinen Turgut, vasiyetini yıllar önce açıklamıştı. Miras bıraktığı sazı olay olan şarkıcının şimdi de mezar taşı çocukları arasında krize neden oldu. Turgut'un evlatlıktan reddetiği kızı, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 08.01.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:34
Vasiyetini yıllar önce açıklamıştı! Ankaralı Turgut’un miras kalan sazı nerede?

Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden 'Ankaralı Turgut' olarak tanınan şarkıcı Turgut Karataş 61 yaşında, 15 Aralık 2024'te hayatını kaybetmişti.

Vasiyetini yıllar önce açıklamıştı! Ankaralı Turgut’un miras kalan sazı nerede?

"MALIM MÜLKÜM KALMADI" DEMİŞTİ

Ankaralı Turgut yıllar önce verdiği bir röportajda, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" demişti.

Vasiyetini yıllar önce açıklamıştı! Ankaralı Turgut’un miras kalan sazı nerede?

Sadece kızı Eylem Boran ile görüşen Ankaralı Turgut, kızı Eylem dışında diğer çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy'un tedavisi için toplanan paraları istediğini söyleyerek, "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" demişti.

Vasiyetini yıllar önce açıklamıştı! Ankaralı Turgut’un miras kalan sazı nerede?

Ankaralı Turgut'un kavgalı olan çocukları bu sefer de mezar taşı için birbirine girdi. Ünlü türkücünün kavgalı çocukları yeni bir anlaşmazlıkla haberlere konu olmuştu.

Vasiyetini yıllar önce açıklamıştı! Ankaralı Turgut’un miras kalan sazı nerede?

Şarkıcının kızı Eylem Boran, babasının mezar taşına "Canım babam" yazdırmıştı. Diğer kardeşleri bu duruma itiraz etmişti. Özlem Sülü, mezarlığa gidip yazıyı "Canım babamız" olarak değiştirdi.

Vasiyetini yıllar önce açıklamıştı! Ankaralı Turgut’un miras kalan sazı nerede?

Sülü, sonrasında da "Sadece senin babam değil, onun beş evladı var. Sen 'Babam' yazdırdıkça ben 'Babamız' yazdıracağım. Bırak da babam mezarında rahat uyusun" mesajını paylaşmıştı.

Vasiyetini yıllar önce açıklamıştı! Ankaralı Turgut’un miras kalan sazı nerede?

Ankaralı Turgut'un evlatlıktan reddettiği kızı Sinem Karataş canlı yayında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Karataş, kardeşler arasında yaşanan mezar taşı kriziyle ilgili ''Sen mezara geliyorsan o da oraya gelmek zorunda. Babam vefat etmeden önce diğer kardeşlerim geldi benim babam o halde kafayı salladı hakkını helal ediyorum dedi. Babam, Eylem ablamda kalıyordu. Özlem ablamın da çok hakkı var. Bu hastalığında Eylem abla sahip çıktı. Hiçbir şekilde ben dahil olmuyorum. Bunun sonu iyi değil, herkes bir şeylerin peşinde. Bırakın da babam yerinde rahat yatsın. Kimin beş kuruş parasına tenezzül etmişim.'' diye konuştu.


Vasiyetini yıllar önce açıklamıştı! Ankaralı Turgut’un miras kalan sazı nerede?

MİRAS KALAN SAZI NEREDE?

Çok konuşulan miras olayıyla ilgili konuda ise ünlü şarkıcının kızı Sinem Karataş, "Miras bırakmadı. Biz babamızı kaybetmişiz, canımızın derdine düşmüşüz.'' şeklinde konuştu. Sinem Karataş, çok konuşulan ve merak edilen şarkıcının sazıyla ilgili, ''Hepsi Eylem ablamda. Bir tane tişörtü bile nasip olmadı babamın bize. Dediler ki vermiyor ben de ısrar etmedim.'' ifadelerini kullandı.