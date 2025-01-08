08 Ocak 2025, Çarşamba
Vasiyetini yıllar önce açıklamıştı! Ankaralı Turgut'un miras kalan sazı nerede?
Ankaralı Turgut, 15 Aralık'ta akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. 5 çocuğundan yalnızca biriyle görüştüğü, diğerlerini de evlatlıktan reddettiği bilinen Turgut, vasiyetini yıllar önce açıklamıştı. Miras bıraktığı sazı olay olan şarkıcının şimdi de mezar taşı çocukları arasında krize neden oldu. Turgut'un evlatlıktan reddetiği kızı, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 08.01.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:34