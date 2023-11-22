22 Kasım 2023, Çarşamba
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım artık aynı çatı altında! İşte aşk yuvaları
Kaan Yıldırım yaz aylarında çıktıkları tatilde Pınar Deniz'e evlilik etmiş, çift o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Abla Nilüfer Yıldırım'la aralarından su sızmayan ve anne Seyhan Yıldırım ile de çok iyi anlaşan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'a evlilik baskısı vardı. Düğün için hazırlıklara başlayan çift, aynı çatı altında yaşama kararı aldı. Taşındıkları evleri hayran bıraktı.
Giriş Tarihi: 22.11.2023 11:36
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