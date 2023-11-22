22 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım artık aynı çatı altında! İşte aşk yuvaları

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım artık aynı çatı altında! İşte aşk yuvaları

Kaan Yıldırım yaz aylarında çıktıkları tatilde Pınar Deniz'e evlilik etmiş, çift o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Abla Nilüfer Yıldırım'la aralarından su sızmayan ve anne Seyhan Yıldırım ile de çok iyi anlaşan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'a evlilik baskısı vardı. Düğün için hazırlıklara başlayan çift, aynı çatı altında yaşama kararı aldı. Taşındıkları evleri hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 22.11.2023 11:36
  • 1
  • 221
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım artık aynı çatı altında! İşte aşk yuvaları

Ağustos ayında çıktıkları İngiltere tatilinde evlilik kararı alan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, düğün için hazırlıklara başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 221
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım artık aynı çatı altında! İşte aşk yuvaları

Çift, Yıldırım'ın Beykoz'da bulunan evine taşınarak birlikte yaşamaya başladı.

  • 3
  • 221
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım artık aynı çatı altında! İşte aşk yuvaları

Kaan Yıldırım'ın ailesinin de aynı lüks sitede bir evi bulunuyor ve çift, ailelerine yakın bir konumda hayatlarına devam etmeye karar verdi.

  • 4
  • 221
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım artık aynı çatı altında! İşte aşk yuvaları

Hürriyet'in haberine göre; Kaan Yıldırım, oldukça lüks olan Ulus Savoy Evleri'nde yaşıyordu ancak bu ev çifte küçük geldiği için Beykoz Konakları'ndaki müstakil ve daha büyük olan eve taşınmayı tercih etti.

  • 5
  • 221
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım artık aynı çatı altında! İşte aşk yuvaları

Pınar Deniz'in evlilik öncesinde yaşadıkları yeni evde değişiklik yapmak istemesi üzerine dekorasyon çalışmalarına hız verdiği belirtildi.