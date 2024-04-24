Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı bakın kim çıktı! Meğer ünlü yönetmenin oğlu...

Dilan Çiçek Deniz, sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Çukur, Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Alev Alev gibi birçok dizide rol alan Deniz, yaşadığı aşklarla da dikkat çekiyor. İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile sürpriz bir şekilde ayrılan Deniz, teselliyi Mert Yazıcıoğlu'nda bulmuştu. Ancak, ikili sessiz sedasız yollarını ayırdı. Deniz, bu sefer de gönlünü başka bir ünlüye kaptırdı. İşte haberin detayları...