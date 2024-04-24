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Haberler Galeri Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı bakın kim çıktı! Meğer ünlü yönetmenin oğlu...

Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı bakın kim çıktı! Meğer ünlü yönetmenin oğlu...

Dilan Çiçek Deniz, sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Çukur, Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Alev Alev gibi birçok dizide rol alan Deniz, yaşadığı aşklarla da dikkat çekiyor. İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile sürpriz bir şekilde ayrılan Deniz, teselliyi Mert Yazıcıoğlu'nda bulmuştu. Ancak, ikili sessiz sedasız yollarını ayırdı. Deniz, bu sefer de gönlünü başka bir ünlüye kaptırdı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 24.04.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 16:18
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Dilan Çiçek Deniz’in yeni aşkı bakın kim çıktı! Meğer ünlü yönetmenin oğlu...

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz aylarda doktoruyla yaşadığı talihsiz yanlış anlaşılma sonrasında yüzündeki değişimlerle gündeme gelmişti.

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Dilan Çiçek Deniz’in yeni aşkı bakın kim çıktı! Meğer ünlü yönetmenin oğlu...

Aşk hayatında yaşadığı zorluklarla da adından söz ettiren Deniz, aradığı aşkı sonunda buldu.

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Dilan Çiçek Deniz’in yeni aşkı bakın kim çıktı! Meğer ünlü yönetmenin oğlu...

Son olarak Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile kısa bir birliktelik yaşayan Dilan Çiçek Deniz, yeni sevgilisiyle gündem oldu.

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Dilan Çiçek Deniz’in yeni aşkı bakın kim çıktı! Meğer ünlü yönetmenin oğlu...

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Dilan Çiçek Deniz Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile birliktelik yaşıyor.

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Dilan Çiçek Deniz’in yeni aşkı bakın kim çıktı! Meğer ünlü yönetmenin oğlu...

Babası gibi yönetmenlik yapan Rafael Cemo Çetin, çektiği sıra dışı reklam filmleriyle uzun zamandır adından söz ettiriyor.