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Bahar dizisinde ’pes’ dedirten hata! Kritik sahnede kimse fark etmedi! Meğer Timur'un arkasında...

"Bahar" dizisi kısa sürede sevilerek dikkat çekti. 16 bölüm yayınlanan dizi sezon finali yaparken dizinin geçmiş bölümleri yeniden gündem oldu. Öyle ki dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan çekim hatası sosyal medyada çok konuşuldu. İşte akıllara durgunluk veren o çekim hatası...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 13:56 Güncelleme: 26.06.2024 13:59
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Bahar dizisinde ’pes’ dedirten hata! Kritik sahnede kimse fark etmedi! Meğer Timur’un arkasında...

Kısa sürede dikkat çeken "Bahar" dizisi, 16 bölüm boyunca ekranlarda yer aldı. Sezon finali yapan dizinin geçmiş bölümleri yeniden gündeme gelirken, izleyicilerin fark ettiği bir çekim hatası sosyal medyada geniş yankı buldu. İşte sosyal medyada çok konuşulan o çekim hatası...

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Bahar dizisinde ’pes’ dedirten hata! Kritik sahnede kimse fark etmedi! Meğer Timur’un arkasında...

Dizinin sevilen karakterlerinden Timur ve Rengin arasındaki ilişkinin deşifre olması, başta Bahar olmak üzere herkesi derinden etkiledi. Bu olayın ardından Bahar, boşanma davası açmak için hukuki süreci başlattı.

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Bahar dizisinde ’pes’ dedirten hata! Kritik sahnede kimse fark etmedi! Meğer Timur’un arkasında...

Her ne kadar dizideki olaylar dram ağırlıklı gelişse de, karakterlerin işlenmiş yapısı, izleyicilere zaman zaman kahkaha atmaları için de fırsat sunuyor.

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Bahar dizisinde ’pes’ dedirten hata! Kritik sahnede kimse fark etmedi! Meğer Timur’un arkasında...

Dikkat Çeken Bir Çekim Hatası: Kameraman Aynada Yakalandı!

Dizinin kalitesine gölge düşüren küçük ama ilginç bir detay ise sosyal medyada gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, Bahar'ın intikam sahnesinde meydana gelen bir çekim hatasını yakaladı.

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Bahar dizisinde ’pes’ dedirten hata! Kritik sahnede kimse fark etmedi! Meğer Timur’un arkasında...

Sahne sırasında Timur'un Bahar'a yazdığı notu okuduğu bir aynada yanlışlıkla kameramanın görüntüsü yansıdı.