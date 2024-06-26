26 Haziran 2024, Çarşamba
Bahar dizisinde ’pes’ dedirten hata! Kritik sahnede kimse fark etmedi! Meğer Timur'un arkasında...
"Bahar" dizisi kısa sürede sevilerek dikkat çekti. 16 bölüm yayınlanan dizi sezon finali yaparken dizinin geçmiş bölümleri yeniden gündem oldu. Öyle ki dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan çekim hatası sosyal medyada çok konuşuldu. İşte akıllara durgunluk veren o çekim hatası...
Giriş: 26.06.2024 13:56 Güncelleme: 26.06.2024 13:59
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