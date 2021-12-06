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Fenomen dizide ayrılık silsilesi! Kanal D dizisinde beklenmedik veda iddiası! Arka Sokaklar'ın Mesut'u yalnız...

Fenomen dizide ayrılık silsilesi! Kanal D dizisinde beklenmedik veda iddiası! Arka Sokaklar'ın Mesut'u yalnız... Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'da ayrılık iddiası gündeme geldi. Arka Sokaklar'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicileri şoke etti. Mesut'un Selin'i kendi elleriyle ölüme götürmesi büyük tepki çekmişti. Yaşanan gelişmeler sonrasında Oya Akar'ın akıbeti merak ediliyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2021 01:32
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Fenomen dizide ayrılık silsilesi! Kanal D dizisinde beklenmedik veda iddiası! Arka Sokaklar’ın Mesut’u yalnız...

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'da flaş ayrılık iddiası gündeme geldi. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Akar ve İlker İnanoğlu gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizide önemli ayrılıklar yaşanmıştı. Arka Sokaklar son bölümde; Mesut'un Selin için aldığı karar izleyenleri şok etmişti. Ölüme giden ikiliden Selin'in öleceği iddiası merak uyandırdı. Tüm yaşanan gelişmeler sonrasında Oya Akar'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenomen dizide ayrılık silsilesi! Kanal D dizisinde beklenmedik veda iddiası! Arka Sokaklar’ın Mesut’u yalnız...

BİRLİKTE ÖLÜME GİTTİ...

Arka Sokaklar son bölümde yaşanan gelişmeler sonrasında Selin'in ölüp ölmediği merak ediliyor. Son bölümün ardından Selin ortadan kayboldu.

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Fenomen dizide ayrılık silsilesi! Kanal D dizisinde beklenmedik veda iddiası! Arka Sokaklar’ın Mesut’u yalnız...

Başı belada olan Selin'in akıbeti yeni bölümde belli olacak. Oya Akar'ın geleceği için açıklamalar yakından takip ediliyor.

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Fenomen dizide ayrılık silsilesi! Kanal D dizisinde beklenmedik veda iddiası! Arka Sokaklar’ın Mesut’u yalnız...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çıkan çatışmada yaralanan Samir'in tek derdi karısına ve kızına kavuşmaktır. Samir'in adamları tarafından ağır yaralanan İdris'in durumu ciddidir. Halide'nin İlyas'ı ziyaret etmek isteyeceğini düşünen Samir, hastaneye adamlarını gönderir. Adamlarının yakalanması ile bir darbe daha yiyen Samir'in yarası ağırlaşınca mecburen doktor çağırırlar. Gelecek olan doktor ise Cemal'den başkası değildir.

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Fenomen dizide ayrılık silsilesi! Kanal D dizisinde beklenmedik veda iddiası! Arka Sokaklar’ın Mesut’u yalnız...

Yaşanan son olaydan sonra Selin için endişelen Mesut, onu vakadan uzak tutmak ister. Halide ve Leyla ise, Selin'in koruması altında olmak istemektedir. Selin koruma görevine devam edecektir. Mesut, Selin'e İdil ile arasında geçenleri anlatır. Duydukları karşısında Selin'in beklenmedik bir tepkisi olacaktır.