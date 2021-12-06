06 Aralık 2021, Pazartesi
Fenomen dizide ayrılık silsilesi! Kanal D dizisinde beklenmedik veda iddiası! Arka Sokaklar'ın Mesut'u yalnız...
Fenomen dizide ayrılık silsilesi! Kanal D dizisinde beklenmedik veda iddiası! Arka Sokaklar'ın Mesut'u yalnız... Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'da ayrılık iddiası gündeme geldi. Arka Sokaklar'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicileri şoke etti. Mesut'un Selin'i kendi elleriyle ölüme götürmesi büyük tepki çekmişti. Yaşanan gelişmeler sonrasında Oya Akar'ın akıbeti merak ediliyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 06.12.2021 01:32
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