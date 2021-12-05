05 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Berdan Mardini'nin yeni imajı o ünlüye çok benzetildi! Takipçilerinin alay konusu oldu

Berdan Mardini'nin yeni imajı o ünlüye çok benzetildi! Takipçilerinin alay konusu oldu

Tarz değişikliği yapan şarkıcı Berdan Mardini'nin yeni pozları görenleri hayrete düşürdü. Mardini, dekolteli paylaşımlarıyla o oyuncuya çok benzetildi. Aşk hayatıyla da adından sık sık söz ettiren Mardini'nin karısı ve memleketi de en çok merak edilen konulardan oldu. Peki Berdan Mardini nereli? Berdan Mardini'nin karısı kim? İşte takipçilerinin diline düştüğü paylaşım ve tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 05.12.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 16:28
  • 1
  • 18
Berdan Mardini’nin yeni imajı o ünlüye çok benzetildi! Takipçilerinin alay konusu oldu

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den geçen mart ayında yollarını ayıran şarkıcı Berdan Mardini, Morena Tarakut ile yeni aşka yelken açmasıyla adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Berdan Mardini’nin yeni imajı o ünlüye çok benzetildi! Takipçilerinin alay konusu oldu

Tarz değişikliği kararı veren Mardini, sosyal medya hesabından da son halini paylaştı.

  • 3
  • 18
Berdan Mardini’nin yeni imajı o ünlüye çok benzetildi! Takipçilerinin alay konusu oldu

ÇIPLAK GİYDİ

Ceketi çıplak giyen Berdan Mardini yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

  • 4
  • 18
Berdan Mardini’nin yeni imajı o ünlüye çok benzetildi! Takipçilerinin alay konusu oldu

"YENİ FOTOLAR LAZIM BANA"

Ünlü şarkıcı paylaşıma, "Yeni fotolar lazım bana. Valla çekmem lazım ama ben bir deneme yapım dedim" notunu düştü.

  • 5
  • 18
Berdan Mardini’nin yeni imajı o ünlüye çok benzetildi! Takipçilerinin alay konusu oldu

"DEKOLTE NEYİN NESİ YA!"

Ünlü şarkıcının yeni tarzını takipçilerini ikiye böldü. Çoğu kullanıcı Mardini'nin tarzını Özcan Deniz'e benzetti.