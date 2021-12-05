Berdan Mardini'nin yeni imajı o ünlüye çok benzetildi! Takipçilerinin alay konusu oldu

Tarz değişikliği yapan şarkıcı Berdan Mardini'nin yeni pozları görenleri hayrete düşürdü. Mardini, dekolteli paylaşımlarıyla o oyuncuya çok benzetildi. Aşk hayatıyla da adından sık sık söz ettiren Mardini'nin karısı ve memleketi de en çok merak edilen konulardan oldu. Peki Berdan Mardini nereli? Berdan Mardini'nin karısı kim? İşte takipçilerinin diline düştüğü paylaşım ve tüm merak edilenler…