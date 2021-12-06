06 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kerem Tunçeri ve Elif Şen’in ifşa davasında flaş gelişme! “Alkollüydüm” dedi ama...

Kerem Tunçeri ve Elif Şen’in ifşa davasında flaş gelişme! “Alkollüydüm” dedi ama...

Geçtiğimiz yıl Aslı Enver'le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Kerem Tunçeri'nin sosyal medyadan attığı mesajlar ifşa olmuştu. Fenomen ve oyuncu Elif Şen, eski basketbolcunun kendisine attığı mesajları tek tek ifşa etmişti. Soluğu savcılıkta alan Tunçeri Şen hakkında dava açarken fenomen isim "Alkolün etkisindeyken o mesajları paylaştım. Pişmanım, özür diliyorum" diyerek kendisini savundu. Ancak kendisini kurtaramadı.

Giriş Tarihi: 06.12.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 09:37
  • 1
  • 9
Kerem Tunçeri ve Elif Şen’in ifşa davasında flaş gelişme! “Alkollüydüm” dedi ama...

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden fenomen Elif Şen, "Alkolün etkisindeydim, çok pişmanım. Tunçeri'den özür diliyorum" dedi. Ancak Tunçeri şikayetinden vazgeçmeyince Şen hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Kerem Tunçeri ve Elif Şen’in ifşa davasında flaş gelişme! “Alkollüydüm” dedi ama...

Geçtiğimiz yıl Aslı Enver'le gizli birliktelik yaşadığı haberleriyle magazin gündemine oturan ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri'nin sosyal medya üzerinden attığı mesajları, birçok fenomen ve oyuncu ifşa etmişti. Tunçeri paylaşımlarının ifşa olmasının ardından soluğu savcılıkta almıştı.

  • 3
  • 9
Kerem Tunçeri ve Elif Şen’in ifşa davasında flaş gelişme! “Alkollüydüm” dedi ama...

İFŞA DAVASI AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tunçeri'nin mesajlarını paylaşan birden çok fenomen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmalardan bazıları tamamlanmış, geçtiğimiz aylarda ise fenomen Hande Taşkın hakkında ifşa davası açılmıştı.

  • 4
  • 9
Kerem Tunçeri ve Elif Şen’in ifşa davasında flaş gelişme! “Alkollüydüm” dedi ama...

Tunçeri'nin şikayetçi olduğu bir diğer isim de ünlü fenomen Elif Şen'di. Savcılık yürütülen soruşturmada Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden Şen'in ifadesine başvurdu.

  • 5
  • 9
Kerem Tunçeri ve Elif Şen’in ifşa davasında flaş gelişme! “Alkollüydüm” dedi ama...

ÖZÜR DİLEDİ

28 yaşındaki genç fenomen, Tunçeri ile internette tanıştığını, sosyal medya üzerinden mesajlaşmaya başladıklarını ve 6 ay konuşmanın devam ettiğini ifade etti.