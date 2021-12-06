Kerem Tunçeri ve Elif Şen’in ifşa davasında flaş gelişme! “Alkollüydüm” dedi ama...

Geçtiğimiz yıl Aslı Enver'le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Kerem Tunçeri'nin sosyal medyadan attığı mesajlar ifşa olmuştu. Fenomen ve oyuncu Elif Şen, eski basketbolcunun kendisine attığı mesajları tek tek ifşa etmişti. Soluğu savcılıkta alan Tunçeri Şen hakkında dava açarken fenomen isim "Alkolün etkisindeyken o mesajları paylaştım. Pişmanım, özür diliyorum" diyerek kendisini savundu. Ancak kendisini kurtaramadı.