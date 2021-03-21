Teşkilat dizisinin Zehra'sı sosyal medyayı salladı! Bakın Deniz Baysal'ın memleketi neresiymiş...

Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal, sosyal medyada en çok konuşulan ünlülerden oldu. Sevenleri tarafından özel hayatı da merak edilen Deniz Baysal'ın nereli olduğu araştırıldı. Peki Deniz Baysal aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri...