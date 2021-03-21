HaberlerGaleriTeşkilat dizisinin Zehra'sı sosyal medyayı salladı! Bakın Deniz Baysal'ın memleketi neresiymiş...
Teşkilat dizisinin Zehra'sı sosyal medyayı salladı! Bakın Deniz Baysal'ın memleketi neresiymiş...
Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal, hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Zehra karakteriyle adından söz ettiren Deniz Baysal, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Sevenleri Deniz Baysal kaç yaşında? Deniz Baysal evli mi? sorularına yanıt arıyor. Güzel oyuncu hakkında en çok Deniz Baysal nereli? sorusu yanıt aradı.
Giriş Tarihi: 21.03.2021 17:29Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 17:29