21 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Teşkilat dizisinin Zehra'sı sosyal medyayı salladı! Bakın Deniz Baysal'ın memleketi neresiymiş...

Teşkilat dizisinin Zehra'sı sosyal medyayı salladı! Bakın Deniz Baysal'ın memleketi neresiymiş...

Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal, hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Zehra karakteriyle adından söz ettiren Deniz Baysal, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Sevenleri Deniz Baysal kaç yaşında? Deniz Baysal evli mi? sorularına yanıt arıyor. Güzel oyuncu hakkında en çok Deniz Baysal nereli? sorusu yanıt aradı.

Giriş Tarihi: 21.03.2021 17:29 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 17:29
  • 1
  • 75
Teşkilat dizisinin Zehra'sı sosyal medyayı salladı! Bakın Deniz Baysal'ın memleketi neresiymiş...

Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal, sosyal medyada en çok konuşulan ünlülerden oldu. Sevenleri tarafından özel hayatı da merak edilen Deniz Baysal'ın nereli olduğu araştırıldı. Peki Deniz Baysal aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 75
Teşkilat dizisinin Zehra'sı sosyal medyayı salladı! Bakın Deniz Baysal'ın memleketi neresiymiş...

Büşra Develi - İzmit

  • 3
  • 75
Teşkilat dizisinin Zehra'sı sosyal medyayı salladı! Bakın Deniz Baysal'ın memleketi neresiymiş...

Şükrü Özyıldız – İzmir

  • 4
  • 75
Teşkilat dizisinin Zehra'sı sosyal medyayı salladı! Bakın Deniz Baysal'ın memleketi neresiymiş...

Burak Deniz – İzmit

  • 5
  • 75
Teşkilat dizisinin Zehra'sı sosyal medyayı salladı! Bakın Deniz Baysal'ın memleketi neresiymiş...

Alina Boz – Moskova, Rusya