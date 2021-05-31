Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mateja Kezman'ı görenler tanıyamıyor! İşte Kezman'ın son hali

Futbolculuk kariyerini 2012 yılında South China takımında sonlandıran Mateja Kezman kariyerinin sona ermesinin ardından TV ekranlarında yorumculuk yapmaya başladı. 2008-2009 yıllarında Fenerbahçe forması da giyen Kezman, PSV, Chelsea, Atletico Madrid, PSG ve Zenit gibi takımların formasını terletmişti. Yıldız oyuncunun son hali ise görenleri şoka uğrattı...