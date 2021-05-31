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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mateja Kezman'ı görenler tanıyamıyor! İşte Kezman'ın son hali

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mateja Kezman'ı görenler tanıyamıyor! İşte Kezman'ın son hali

Futbolculuk kariyerini 2012 yılında South China takımında sonlandıran Mateja Kezman kariyerinin sona ermesinin ardından TV ekranlarında yorumculuk yapmaya başladı. 2008-2009 yıllarında Fenerbahçe forması da giyen Kezman, PSV, Chelsea, Atletico Madrid, PSG ve Zenit gibi takımların formasını terletmişti. Yıldız oyuncunun son hali ise görenleri şoka uğrattı...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 22:35 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 22:49
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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mateja Kezman'ı görenler tanıyamıyor! İşte Kezman'ın son hali
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mateja Kezman'ı görenler tanıyamıyor! İşte Kezman'ın son hali

Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Adını Feriha Koydum dizisinde Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin'in son hali şoke etti. Uzun süredir ekranda olmayan Sedef Şahin'in yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bir hayli kilo verdiği de görülen oyuncuyu görenler tanıyamadı. İşte Sedef Şahin'in inanılmaz değişimi…

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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mateja Kezman'ı görenler tanıyamıyor! İşte Kezman'ın son hali

Engin Akyürek

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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mateja Kezman'ı görenler tanıyamıyor! İşte Kezman'ın son hali

Engin Akyürek

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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mateja Kezman'ı görenler tanıyamıyor! İşte Kezman'ın son hali

Filiz Akın