12 Kasım 2024, Salı
Fenerbahçeli Samet Akaydın'dan ilan-ı aşk! Gönül Dağı'nın Asuman'ıyla birlikte...
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Samet Akaydın, aşk hayatıyla gündeme geldi. 30 yaşındaki futbolcunun, gönlünü, Gönül Dağı'nda "Asuman" karakterini canlandıran Hazal Çağlar'a kaptırdığı öğrenildi. Akaydın, aşkını sosyal medyada yaptığı yorumla ifşa ederken, Hazal Çağlar'ın paylaştığı fotoğraf ise takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 12.11.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 09:09