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Fenerbahçeli Samet Akaydın'dan ilan-ı aşk! Gönül Dağı'nın Asuman'ıyla birlikte...

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Samet Akaydın, aşk hayatıyla gündeme geldi. 30 yaşındaki futbolcunun, gönlünü, Gönül Dağı'nda "Asuman" karakterini canlandıran Hazal Çağlar'a kaptırdığı öğrenildi. Akaydın, aşkını sosyal medyada yaptığı yorumla ifşa ederken, Hazal Çağlar'ın paylaştığı fotoğraf ise takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.11.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 09:09
Fenerbahçeli Samet Akaydın’dan ilan-ı aşk! Gönül Dağı’nın Asuman’ıyla birlikte...

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Samet Akaydın, özel hayatıyla gündeme geldi.

Fenerbahçeli Samet Akaydın’dan ilan-ı aşk! Gönül Dağı’nın Asuman’ıyla birlikte...

Akaydın, gönlünü "Gönül Dağı" dizisinin başarılı oyuncusu Hazal Çağlar'a kaptırdı.

Fenerbahçeli Samet Akaydın’dan ilan-ı aşk! Gönül Dağı’nın Asuman’ıyla birlikte...

Samet ile Hazal Çağlar'ın yaşadığı aşk sosyal medyada ortaya çıktı.

Fenerbahçeli Samet Akaydın’dan ilan-ı aşk! Gönül Dağı’nın Asuman’ıyla birlikte...

DİKKAT ÇEKEN YORUM

Milli futbolcu, güzel oyuncunun son paylaşımıyla kalp emojisi koydu. Ünlü futbolcunun yorumuna Çağlar'ın takipçileri beğeni yağdırdı.

Fenerbahçeli Samet Akaydın’dan ilan-ı aşk! Gönül Dağı’nın Asuman’ıyla birlikte...

2022-2023 sezonu ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydin, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktığı Sivasspor karşısında takımının ilk golünü kaydetmişti.