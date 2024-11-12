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Su Burcu Yazgı Coşkun siyahlar içinde paylaştı! Binlerce beğeni alan pozlar...

ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda canlandırdığı "Canfeza" rolüyle gönülleri fetheden Su Burcu Yazgı Coşkun, güzelliğiyle göz dolduruyor. Burak Deniz ile başrolü paylaşan Yazgı, Instagram hesabından yayınladığı pozlarla görenleri mest etti. Siyah elbisesiyle art arda paylaşım yapan genç oyuncu, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.11.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:51
Su Burcu Yazgı Coşkun siyahlar içinde paylaştı! Binlerce beğeni alan pozlar...

atv'nin iddialı dizisi "Bir Gece Masalı", Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'u bir araya getirdi.

Su Burcu Yazgı Coşkun siyahlar içinde paylaştı! Binlerce beğeni alan pozlar...

Konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi izleyicilerden tam not aldı. Su Burcu Yazgı Coşkun, bir zamanlar atv'de yayınlanan "Kardeşlerim" dizisinde hayat verdiği "Asiye" rolünden sonra bir kez daha gönülleri fethetti.

Su Burcu Yazgı Coşkun siyahlar içinde paylaştı! Binlerce beğeni alan pozlar...

Bir Gece Masalı'nda Mahir'in (Burak Deniz) aşkı Canfeza'ya hayat veren Yazgı, genç yaşına rağmen kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

Su Burcu Yazgı Coşkun siyahlar içinde paylaştı! Binlerce beğeni alan pozlar...

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de övgü toplayan Yazgı, Instagram hesabından art arda paylaşımlarda bulundu.

Su Burcu Yazgı Coşkun siyahlar içinde paylaştı! Binlerce beğeni alan pozlar...

Siyah mini elbisesiyle pozlar veren genç oyuncu, sosyal medyayı yıktı geçti.