12 Kasım 2024, Salı
Su Burcu Yazgı Coşkun siyahlar içinde paylaştı! Binlerce beğeni alan pozlar...
ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda canlandırdığı "Canfeza" rolüyle gönülleri fetheden Su Burcu Yazgı Coşkun, güzelliğiyle göz dolduruyor. Burak Deniz ile başrolü paylaşan Yazgı, Instagram hesabından yayınladığı pozlarla görenleri mest etti. Siyah elbisesiyle art arda paylaşım yapan genç oyuncu, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 12.11.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:51