Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ı gören şoke oldu

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Diziyle alakalı olarak Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin, Kurtlar Vadisi Gladio ve son olarak Kurtlar Vadisi Vatan sinema filmlerinde de boy gösteren Şaşmaz sosyal medyayı salladı. Kurtlar Vadisi hayranları dizinin eski bölümlerini internet ortamında büyük ilgiyle takip ederken, Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı.