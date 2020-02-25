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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!
Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Doktor Ateş karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Timuçin Esen sosyal medyanın da gündemine oturdu. İlk kez Gurbet Kadını dizisiyle izleyici karşısına çıkan Timuçin Esen, gösterdiği başarılı oyunculukla yıllar içinde ekranların vazgeçilmez ismi oldu. Özel hayatını magazinden uzak tutmaya çalışan başarılı oyuncunun eşi görenleri şaşırttı. İşte Timuçin Esen'in merak edilen eşi...
Giriş Tarihi: 25.02.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 13:46
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