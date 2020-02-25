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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Doktor Ateş karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Timuçin Esen sosyal medyanın da gündemine oturdu. İlk kez Gurbet Kadını dizisiyle izleyici karşısına çıkan Timuçin Esen, gösterdiği başarılı oyunculukla yıllar içinde ekranların vazgeçilmez ismi oldu. Özel hayatını magazinden uzak tutmaya çalışan başarılı oyuncunun eşi görenleri şaşırttı. İşte Timuçin Esen'in merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 25.02.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 13:46
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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Doktor Ateş Hekimoğlu karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Timuçin Esen'in eşi merak konusu oldu. İşte Timuçin Esen başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

MELİKE İPEK YALOVA

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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

MELİKE İPEK YALOVA VE EŞİ ALTUĞ GÜLTAN

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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

HADİSE VE KAAN YILDIRIM

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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!

EZGİ EYÜBOĞLU VE OĞULCAN ENGİN