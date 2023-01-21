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Felç kalma riski olan Sergen Deveci mucizeye imza attı! 44 günde başardı

Baş Belası tiyatrosu ekibi Amasya turnesi dönüşü kaza yapmış, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Feci kazada ölümden dönen Sergen Deveci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Boynu kırılan ve omurilik yaralanması nedeniyle felç kalma riski yaşayan oyuncu mucizeye imza attı. 44 gün sonra tedavi gördüğü hastaneden yürüyerek çıktı. Kaza olduğu anda ayakta olduğu için başını aracın tavanına vurduğunu ve bu nedenle boynunun kırıldığını anlatan Sergen Deveci, kaza anı ve yaşadıklarını anlattı. Zor günler geçiren Sergen Deveci "Hayatımın ikinci bölümü daha da güzel olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 21.01.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 11:04
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Felç kalma riski olan Sergen Deveci mucizeye imza attı! 44 günde başardı

Amasya'da turneden dönerken tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu 3 arkadaşının öldüğü kazada boynu kırılan ve omurilik yaralanması nedeniyle felç kalma riski yaşayan 32 yaşındaki tiyatrocu Sergen Deveci mucizeyi başardı.

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Felç kalma riski olan Sergen Deveci mucizeye imza attı! 44 günde başardı

Deveci 44 gün sonra Kocaeli'de tedavi gördüğü hastaneden yürüyerek çıktı. Kazadan hemen sonra Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla İstanbul'a getirilen ve boyun omurundan ciddi bir ameliyat geçiren Deveci, doktorları bile şaşırttı.

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Felç kalma riski olan Sergen Deveci mucizeye imza attı! 44 günde başardı

Doktorların 1 yıldan önce ayağa kalkamayabilir dediği genç oyuncu, 1,5 ayda kendi doktorunu dansa kaldıracak kadar iyileşme gösterdi. Robotik rehabilitasyon ile yoğun fizyoterapi seansları sayesinde, umudunu hiç kaybetmeden ve sürekli ayağa kalkacağı günü hedefleyerek hastane günlerini geçiren Deveci, "Bu benim hayatımın ikinci evresi" dedi.

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Felç kalma riski olan Sergen Deveci mucizeye imza attı! 44 günde başardı

"BOYNUMUN KIRILDIĞINI SÖYLEYEBİLİYOR OLMAM BİLE BİR MUCİZE"

Kaza olduğu anda ayakta olduğu için başını aracın tavanına vurduğunu ve bu nedenle boynunun kırıldığını anlatan Deveci, kaza anı ve hemen sonraki süreci anlattı. Sergen Deveci, "Turnedeyiz, her fırsatta uyuyoruz. Ben de araçta uyurken, bir ses duydum; merak ettim ayağa kalktım. Tam o anda çarpışmışız. Ayakta olduğum için kafamı yukarı çarpmışım ve boynumu kırmışım. Çok ilginç, bir insanın boynunun kırılması ve hala bunu söyleyebiliyor olması. Bence mucize. Boynunuz kırıldığında bir şeyler yok oluyor. İlk başta bende de öyle oldu, büyük bir sessizlik, sonra geri geldim. Boynum kırıldığında omuriliğim zarar görmüş. Ben bunu bilmiyordum tabii, müthiş bir hissizlikle uyanmıştım. Önce ayağıma bir şey girdi zannettim. O yüzden hissetmiyorum sanıyordum. Meğer o sıra omuriliğim zedelenmiş. En azından ayağımda yaralanma yok, sağlam diye düşündüm. Ama öyle değilmiş. O sırada ben ayaklarımın hakimiyetini kaybetmiştim ve hastaneye kaldırılmışım. Kazadan sonra ilk uyandığımda ilk götürüldüğüm hastanedeydim. Uzun bir süre geçmişti. İşte o benim gidip gelme hikayem, aslında beni hastaneye kaldırmışlar. Elim kolum bağlanmış, acayip sırtım kaşınıyordu. Hemşireye yalvardım ne olur sırtımı kaşıyabilir miyim diye. Onlar da omurgam daha fazla zarar görmesin diye elimi kolumu sabitlemişler tabii" dedi.

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Felç kalma riski olan Sergen Deveci mucizeye imza attı! 44 günde başardı

"FELÇ KALABİLECEĞİMİ İNTERNETTE YAZILANLARDAN ÖĞRENDİM"

İlk götürüldüğü hastanede çok riskli olduğu için ameliyatının yapılamadığını ve daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile İstanbul'daki özel bir hastaneye getirildiğini anlatan Deveci, "İstanbul'a transfer edilmem gerekiyordu ambulansla. Çok havalıydı gerçekten. Sağ olsunlar hava ambulansıyla buraya getirildim. İlk defa kullandım, umarım bir daha kullanmak zorunda kalmam; hiç kimse kullanmaz. Korku olmadı bende, çünkü belli bir süre uzun bir süre bunun ne olduğunu tam olarak anlayamadım zaten. Bir hissizlik var ama, öyle ayağının üstüne oturmuşsun da ayağın uyuşmuş gibi bir hissizlik değil. Ne yaparsan yap bir türlü geri gelmeyen bir hissizlik. İstanbul'da güzel bir ameliyat yapıldı bana. Ama psikolojik olarak çok zor biliyor musunuz? Sonradan öğrenmeye başladım detayları. İnanılmaz bir haber trafiği dönmüş bu arada. Ben telefonu elime aldığımda, internette yazılanlardan öğrendim felç kalma ihtimalim var diye. Sonra telefonlar gelmeye başladı, herkese durumu açıklıyorsunuz; 'Felç mi kalacaksın?' diyorlar, 'Bilmiyorum, bakacağız' diyorum falan" dedi.