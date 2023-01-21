21 Ocak 2023, Cumartesi
Felç kalma riski olan Sergen Deveci mucizeye imza attı! 44 günde başardı
Baş Belası tiyatrosu ekibi Amasya turnesi dönüşü kaza yapmış, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Feci kazada ölümden dönen Sergen Deveci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Boynu kırılan ve omurilik yaralanması nedeniyle felç kalma riski yaşayan oyuncu mucizeye imza attı. 44 gün sonra tedavi gördüğü hastaneden yürüyerek çıktı. Kaza olduğu anda ayakta olduğu için başını aracın tavanına vurduğunu ve bu nedenle boynunun kırıldığını anlatan Sergen Deveci, kaza anı ve yaşadıklarını anlattı. Zor günler geçiren Sergen Deveci "Hayatımın ikinci bölümü daha da güzel olacak" dedi.
Giriş Tarihi: 21.01.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 11:04
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