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Çağatay Ulusoy İlkin Tüfekçi aşkı belgelendi! O detay ele verdi

Yaz aylarında evlenecekleri açıklanan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan kötü haber geldi. Yaklaşık 6 yıldır birlikte olan ikili birlikteliklerini sonlandırdı. İkili sosyal medyadan birbirini silerken Ulusoy'un oyuncu İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş eğlendiği öne sürülmüştü. Tüfekçi'nin yaptığı bir paylaşım aşk iddialarını güçlendirdi.

Giriş Tarihi: 21.01.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 10:17
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Çağatay Ulusoy İlkin Tüfekçi aşkı belgelendi! O detay ele verdi

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın 2016 yılındaki 'İçerde' dizisindeki arkadaşlıkları, kısa sürede aşka dönüşmüştü. İlk dönemlerinde sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikilinin, evlilik hazırlığı yaptığı bile söyleniyordu. Ancak ünlü çiftin yollarını ayırdığı, geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

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Çağatay Ulusoy İlkin Tüfekçi aşkı belgelendi! O detay ele verdi

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Ulusoy ve Sarışın'ın sosyal medyada birbirini takipten bırakması hayranlarını üzdü. İkilinin, son olarak birlikte tekne aldıkları iddia edilmişti.

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Çağatay Ulusoy İlkin Tüfekçi aşkı belgelendi! O detay ele verdi

"HER İLİŞKİDE TARTIŞMALAR OLUR"

Duygu Sarışın, daha önce muhabirlerin "5-6 kez ayrılıp, barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu haberler sizi üzüyor mu?" sorusuna yanıt vermişti. Ünlü oyuncu, "3-4 kere ayrılıp, barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen. Biz ayrılmadık ki..." ifadelerini kullanmıştı.

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Çağatay Ulusoy İlkin Tüfekçi aşkı belgelendi! O detay ele verdi

"AİLELERİMİZ ÜZÜLÜYOR"

Çağatay Ulusoy da, "Bu haberler sık çıkmaya başladı. Bizim kalplerimiz nasırlaştı. Gülüp, geçiyoruz ama ailelerimiz üzülüyor. Etrafımızda bu mevzulara hassas bakan insanlar var" demişti.

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Çağatay Ulusoy İlkin Tüfekçi aşkı belgelendi! O detay ele verdi

YENİ AŞK MI?

Öte yandan yakışıklı oyuncunun önceki günlerde Sarıyer'de yeni açılan bir mekanda İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş olduğu da öne sürülmüştü. Tüfekçi'nin, Instagram'dan gittikleri iddia edilen mekandan paylaşım yapması dikkat çekmişti.