21 Ocak 2023, Cumartesi
Çağatay Ulusoy İlkin Tüfekçi aşkı belgelendi! O detay ele verdi
Yaz aylarında evlenecekleri açıklanan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan kötü haber geldi. Yaklaşık 6 yıldır birlikte olan ikili birlikteliklerini sonlandırdı. İkili sosyal medyadan birbirini silerken Ulusoy'un oyuncu İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş eğlendiği öne sürülmüştü. Tüfekçi'nin yaptığı bir paylaşım aşk iddialarını güçlendirdi.
Giriş Tarihi: 21.01.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 10:17
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