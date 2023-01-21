21 Ocak 2023, Cumartesi
Leyla Lydia Tuğutlu’nun oğlu Evren Deniz dünyaya geldi! En özel anlarını paylaştı
Uzun süredir aşk yaşadığı Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu. 18 Ocak'ta oğlu Evren Deniz'i kucağına alan güzel oyuncu sosyal medyada suda doğum yaptığı anları paylaştı. "Bu süreçte birçok yanlış bilgi duyuyoruz" diyen Tuğutlu, anne adaylarına seslendi.
Giriş Tarihi: 21.01.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 11:35
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