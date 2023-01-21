Leyla Lydia Tuğutlu’nun oğlu Evren Deniz dünyaya geldi! En özel anlarını paylaştı

"BEN DE BEBEĞİM DE ÇOK SAĞLIKLIYIZ"

Sağlıklı bir şekilde çocuğunu dünyaya getiren Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yöntemini tercih etti. Doğumuyla ilgili konuşan güzel oyuncu, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.