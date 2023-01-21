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Haberler Galeri Leyla Lydia Tuğutlu’nun oğlu Evren Deniz dünyaya geldi! En özel anlarını paylaştı

Leyla Lydia Tuğutlu’nun oğlu Evren Deniz dünyaya geldi! En özel anlarını paylaştı

Uzun süredir aşk yaşadığı Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu. 18 Ocak'ta oğlu Evren Deniz'i kucağına alan güzel oyuncu sosyal medyada suda doğum yaptığı anları paylaştı. "Bu süreçte birçok yanlış bilgi duyuyoruz" diyen Tuğutlu, anne adaylarına seslendi.

Giriş Tarihi: 21.01.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 11:35
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Leyla Lydia Tuğutlu’nun oğlu Evren Deniz dünyaya geldi! En özel anlarını paylaştı

Leyla Lydia Tuğutlu, uzun süredir aşk yaşadığı Ceyhun Ergin'den geçtiğimiz yıl İtalya'da evlilik teklifi almıştı. Almanya'da gerçekleşen sade bir törenle sessiz sedasız Ceyhun Ergin ile dünyaevine giren oyuncu, eylül ayında sosyal medya hesabından hamilelik haberini duyurmuştu.

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Leyla Lydia Tuğutlu’nun oğlu Evren Deniz dünyaya geldi! En özel anlarını paylaştı

"GÜZEL BİR YOLCULUK"

"Öyle heyecanlıyım ki. Yeni bir dönem başlıyor bizim için. Güzel bir yolculuk. Yolu yarıladık bile. Hayatımıza hoş geldin canım oğlum" mesajını yayınlayan tescilli güzele tebrik mesajları yağmıştı.

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Leyla Lydia Tuğutlu’nun oğlu Evren Deniz dünyaya geldi! En özel anlarını paylaştı

EVREN DENİZ DÜNYAYA GELDİ

Leyla Lydia Tuğutlu, 18 Ocak Çarşamba günü anne olma mutluluğu yaşadı. Çift, bebeklerine 'Evren Deniz' adını verdi.

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Leyla Lydia Tuğutlu’nun oğlu Evren Deniz dünyaya geldi! En özel anlarını paylaştı

"BEN DE BEBEĞİM DE ÇOK SAĞLIKLIYIZ"

Sağlıklı bir şekilde çocuğunu dünyaya getiren Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yöntemini tercih etti. Doğumuyla ilgili konuşan güzel oyuncu, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.

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Leyla Lydia Tuğutlu’nun oğlu Evren Deniz dünyaya geldi! En özel anlarını paylaştı

"2023'ÜN BİZE HEDİYESİ"

Leyla Lydia Tuğutlu, 2.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da yeni bir paylaşım yaparak, anne adaylarına seslendi. Instagram hesabından suda doğum yaptığı anları yayınlayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: