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Cumhuriyet Bayramı’nda yıldızlar yarışı: Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar!

ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla heyecanı dorukta yaşatmaya devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez milli sporcular yarıştı. Programda Zehra Güneş, Şahika Ercümen, Buse Tosun Çavuşoğlu, Taha Akgül zorlu sorular karşısında ter döktü. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.10.2023 01:44 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 01:44
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Cumhuriyet Bayramı’nda yıldızlar yarışı: Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar!

ATV'nin ilgiliyle takip edilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta 29 Ekim özel bölümüyle ekranlara geldi.

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Cumhuriyet Bayramı’nda yıldızlar yarışı: Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar!

Soruları, bu kez 2023 yılına damga vuran milli sporcularımız yanıtladı.

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Cumhuriyet Bayramı’nda yıldızlar yarışı: Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar!

2023 yılı millî takım sezonunda; Milletler Ligi Şampiyonluğu kupası, Avrupa Şampiyonluğu kupası ve Dünya Kupası adıyla oynanan Olimpiyat Elemelerinde kazandığı kupa olmak üzere 3 kupa birden kazanan Türkiye Kadın Milli Voleybol takımının başarılı oyuncusu Zehra Güneş, Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu,Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül yarışmacı koltuğuna oturdu.

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Cumhuriyet Bayramı’nda yıldızlar yarışı: Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar!

Şahika, Buse ve Taha kazandıkları para ödüllerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Zehra ise Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübüne bağışlayacak.

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Cumhuriyet Bayramı’nda yıldızlar yarışı: Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar!

İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...