Cumhuriyet Bayramı’nda yıldızlar yarışı: Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar!

ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla heyecanı dorukta yaşatmaya devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez milli sporcular yarıştı. Programda Zehra Güneş, Şahika Ercümen, Buse Tosun Çavuşoğlu, Taha Akgül zorlu sorular karşısında ter döktü. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.10.2023 01:44 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 01:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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