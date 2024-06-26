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Feci kazada babasını kaybetmişti! Özge Ulusoy için döktü! Katil şoförün alacağı ceza...

Manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un vefatıyla sarsıldı. Ulusoy'un babası 2 yıl önce Ankara'da karşıdan karşıya geçerken bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kaza değil cinayet diyen Ulusoy, hukuk mücadelesini sürdürüyor. Ulusoy'un itirazı üzerine savcılık sürücünün taksir değil bilinçli taksir suçuyla yargılanmasını talep etti. Ünlü manken, sosyal medya hesabından yayınlandığı paylaşımlarla da dikkat çekti. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 09:10 Güncelleme: 26.06.2024 09:10
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Feci kazada babasını kaybetmişti! Özge Ulusoy için döktü! Katil şoförün alacağı ceza...

Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, 4 Aralık 2022'de, karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

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Feci kazada babasını kaybetmişti! Özge Ulusoy için döktü! Katil şoförün alacağı ceza...

"KAZA DEĞİL, CİNAYET"

"Kaza değil, cinayet" diyerek hukuk mücadelesi başlatan Ulusoy, 13 Ekim'deki duruşmada sürücüye 'taksirle adam öldürmek'ten verilen 4.5 yıl hapis cezasını az bulmuş; 'bilinçli taksir'den yargılanması için İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu.

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Feci kazada babasını kaybetmişti! Özge Ulusoy için döktü! Katil şoförün alacağı ceza...

İstinaf Mahkemesi'ndeki duruşma dün gerçekleşti ve Özge Ulusoy hukuk mücadelesinde bir başarı kazandı. Savcılık makamı, sürücünün 'bilinçli taksir'den yargılanmasını talep etti. 12 Eylül'de yapılacak duruşmada, sürücünün ne kadar ceza alacağı belli olacak ama daha önce verilen 4.5 yıldan daha fazla ceza alacağı kesin gibi...

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Feci kazada babasını kaybetmişti! Özge Ulusoy için döktü! Katil şoförün alacağı ceza...

1.5 yıldır, adaleti yanıltmaya çalışanlarla mücadele ettiğini belirten ve "Babam gitti, bir daha dönmeyecek biliyorum ama adalet hepimize lazım" diyerek sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazanan Özge Ulusoy'u kutluyorum. Mücadelesi birçok kişiye örnek olacak bence.

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Feci kazada babasını kaybetmişti! Özge Ulusoy için döktü! Katil şoförün alacağı ceza...

Tüm bunlarından ardından Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.