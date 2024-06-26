Feci kazada babasını kaybetmişti! Özge Ulusoy için döktü! Katil şoförün alacağı ceza...

İstinaf Mahkemesi'ndeki duruşma dün gerçekleşti ve Özge Ulusoy hukuk mücadelesinde bir başarı kazandı. Savcılık makamı, sürücünün 'bilinçli taksir'den yargılanmasını talep etti. 12 Eylül'de yapılacak duruşmada, sürücünün ne kadar ceza alacağı belli olacak ama daha önce verilen 4.5 yıldan daha fazla ceza alacağı kesin gibi...