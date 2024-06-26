26 Haziran 2024, Çarşamba
Feci kazada babasını kaybetmişti! Özge Ulusoy için döktü! Katil şoförün alacağı ceza...
Manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un vefatıyla sarsıldı. Ulusoy'un babası 2 yıl önce Ankara'da karşıdan karşıya geçerken bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kaza değil cinayet diyen Ulusoy, hukuk mücadelesini sürdürüyor. Ulusoy'un itirazı üzerine savcılık sürücünün taksir değil bilinçli taksir suçuyla yargılanmasını talep etti. Ünlü manken, sosyal medya hesabından yayınlandığı paylaşımlarla da dikkat çekti. İşte haberin detayları...
Giriş: 26.06.2024 09:10 Güncelleme: 26.06.2024 09:10
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