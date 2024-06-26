Burcu Kıratlı’dan Sinan Akçıl’a tokat gibi yanıt! Eski eşine ’Aşırı kıskanç’ demişti...

İki sanatçının birlikte olması çok tehlikeli. Bu durum ya ikisini çok iyi besler, çok acayip bir şey çıkar ama o nadirdir. Ya biri çok beslenir, diğeri körelir. Biri birinin ilhamı olur, diğeri olamaz.

Bizde biraz böyleydi. Sinan için çok büyük bir ilham kaynağıydım. Bende delilik, aşk, eğlence, kavga, drama queen'lik, kavga var. O beslenebiliyordu. Ben oyuncu olarak bir noktadan sonra beslenememeye başladım ve işime aşık bir kadın olduğum için ilişkime çok yansıttım. Onu yemeye başladım. O üretiyor, müthiş bir şey ama ben üretemiyorum. Bu da benim için ilişki bitmesi için en büyük sebep.