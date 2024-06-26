26 Haziran 2024, Çarşamba
Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl'a tokat gibi yanıt! Eski eşine 'Aşırı kıskanç' demişti...
Beş yıl önce evlenen ve evliliklerinin dokuzuncu ayında boşanan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın ilişkisi, magazin dünyasında sürekli gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak Sinan Akçıl'ın, eski eşi Burcu Kıratlı için kullandığı "kıskanç" ifadesi büyük ses getirdi. Bu sözlere Burcu Kıratlı'dan hızlı bir yanıt geldi. Daha önce boşanma sebebini Ceyda Düvenci'ye açıklayan Kıratlı, eski eşinin sözlerine bakın neler dedi...
Giriş: 26.06.2024 09:37 Güncelleme: 26.06.2024 09:37
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