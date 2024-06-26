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Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl'a tokat gibi yanıt! Eski eşine 'Aşırı kıskanç' demişti...

Beş yıl önce evlenen ve evliliklerinin dokuzuncu ayında boşanan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın ilişkisi, magazin dünyasında sürekli gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak Sinan Akçıl'ın, eski eşi Burcu Kıratlı için kullandığı "kıskanç" ifadesi büyük ses getirdi. Bu sözlere Burcu Kıratlı'dan hızlı bir yanıt geldi. Daha önce boşanma sebebini Ceyda Düvenci'ye açıklayan Kıratlı, eski eşinin sözlerine bakın neler dedi...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 09:37 Güncelleme: 26.06.2024 09:37
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Burcu Kıratlı’dan Sinan Akçıl’a tokat gibi yanıt! Eski eşine ’Aşırı kıskanç’ demişti...

Burcu Kıratlı, 3,5 yılda iki kez evlenip boşandığı Sinan Akçıl'ın "Aşırı kıskançtı" sözlerine yanıt verdi

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Burcu Kıratlı’dan Sinan Akçıl’a tokat gibi yanıt! Eski eşine ’Aşırı kıskanç’ demişti...

Daha önce boşanma sebebini Ceyda Düvenci'ye itiraf eden Burcu Kıratlı, eski eşi Sinan Akçıl'ın o sözlerine bakın ne cevap verdi...

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Burcu Kıratlı’dan Sinan Akçıl’a tokat gibi yanıt! Eski eşine ’Aşırı kıskanç’ demişti...

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019'da Amsterdam'da nikah masasına oturdu. 9 ay evli kalan çift, ani bir kararla boşandı ancak ayrılığa yalnızca 20 gün dayanabilen ikili, yeniden bir araya geldi. Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturan çift tekrar boşandı ve Burcu Kıratlı, Ceyda Düvenci'ye boşanma nedenlerini itiraf etmişti.

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Burcu Kıratlı’dan Sinan Akçıl’a tokat gibi yanıt! Eski eşine ’Aşırı kıskanç’ demişti...

İki sanatçının birlikte olması çok tehlikeli. Bu durum ya ikisini çok iyi besler, çok acayip bir şey çıkar ama o nadirdir. Ya biri çok beslenir, diğeri körelir. Biri birinin ilhamı olur, diğeri olamaz.

Bizde biraz böyleydi. Sinan için çok büyük bir ilham kaynağıydım. Bende delilik, aşk, eğlence, kavga, drama queen'lik, kavga var. O beslenebiliyordu. Ben oyuncu olarak bir noktadan sonra beslenememeye başladım ve işime aşık bir kadın olduğum için ilişkime çok yansıttım. Onu yemeye başladım. O üretiyor, müthiş bir şey ama ben üretemiyorum. Bu da benim için ilişki bitmesi için en büyük sebep.

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Burcu Kıratlı’dan Sinan Akçıl’a tokat gibi yanıt! Eski eşine ’Aşırı kıskanç’ demişti...

Çift boşansa da ikili arasında inişli çıkışlı süreç durmak bilmedi.

"AŞIRI KISKANÇTI"

Eski eşi Burcu Kıratlı hakkında, "Aşırı kıskançtı. Aşırının ötesinde" diyen Akçıl'a beklenen cevap geldi.