Deniz Akkaya yine kızını ifşaladı! WhatsApp mesajlarını yayınladı! Sözleri tepki çekti...

Ünlü manken Deniz Akkaya, son zamanlarda kızıyla yaşadığı problemlerle magazin dünyasının gündemindeyken, yaaşanan olaylar her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Akkaya, son olarak kızının odasında ikinci bir telefon bulduğunu açıkladı. Ayrıca, evde olmadığı bir anda eski kocası ve avukatının kızının pasaportunu almak için kapısını çaldığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Akkaya'nın kızı Ayşe hakkında sözleri ise büyük tepki topladı. İşte detaylar...