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Deniz Akkaya yine kızını ifşaladı! WhatsApp mesajlarını yayınladı! Sözleri tepki çekti...

Ünlü manken Deniz Akkaya, son zamanlarda kızıyla yaşadığı problemlerle magazin dünyasının gündemindeyken, yaaşanan olaylar her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Akkaya, son olarak kızının odasında ikinci bir telefon bulduğunu açıkladı. Ayrıca, evde olmadığı bir anda eski kocası ve avukatının kızının pasaportunu almak için kapısını çaldığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Akkaya'nın kızı Ayşe hakkında sözleri ise büyük tepki topladı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 16:58
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Deniz Akkaya yine kızını ifşaladı! WhatsApp mesajlarını yayınladı! Sözleri tepki çekti...

Kızı ile yaşadığı sorunları sosyal medya hesabında yayınlayarak gündem olan Deniz Akkaya, X hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

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Deniz Akkaya yine kızını ifşaladı! WhatsApp mesajlarını yayınladı! Sözleri tepki çekti...

Deniz Akkaya, kızı ile olan WhatsApp mesajlarını sosyal medya hesabından ifşa etti. Ünlü mankenin "Spor yapmayan çocuk kabul etmiyorum." mesajı büyük tepki topladı.

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Deniz Akkaya yine kızını ifşaladı! WhatsApp mesajlarını yayınladı! Sözleri tepki çekti...

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını duyurmasının ardından olay hem magazin hem de medya gündeminde geniş yer buldu.

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Deniz Akkaya yine kızını ifşaladı! WhatsApp mesajlarını yayınladı! Sözleri tepki çekti...

Deniz Akkaya'nın bir süredir Sosyal Hizmetler'de kalan kızı Ayşe Önbilgin baba Efe Önbilgin'e teslim edilmişti. Ancak Deniz Akkaya'da sular asla durulmadı. Kızının odasını hayatında ilk kez kurcaladığını belirten Deniz Akkaya, X hesabından bu sefer de kızına ait ikinci bir telefon bulduğunu açıklamıştı.

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Deniz Akkaya yine kızını ifşaladı! WhatsApp mesajlarını yayınladı! Sözleri tepki çekti...

Akkaya, "Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın … bütün güvenimi yerle bir… Yepyeni bir iPhone… Yine kilitli ama kendi ismi yazıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol" dedi.