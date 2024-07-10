Fazıl Say'a suçüstü! Yıktığı duvarları örmedi! Belediye ile bir olup komşularını kandırdı

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Nişantaşı'nda bulunan yan yana iki apartman dairesinin arasındaki duvarı izinsiz şekilde yıktırınca komşuları şikayetçi olmuştu. Beşiktaş Belediyesi yaptığı açıklamada duvarın yeniden örüldüğünü belirtmişti. Ancak Say'ın evinden çekilen yeni fotoğrafta duvarın örülmediği görüldü. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş: 10.07.2024 08:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL