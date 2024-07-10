10 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Fazıl Say'a suçüstü! Yıktığı duvarları örmedi! Belediye ile bir olup komşularını kandırdı

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Nişantaşı'nda bulunan yan yana iki apartman dairesinin arasındaki duvarı izinsiz şekilde yıktırınca komşuları şikayetçi olmuştu. Beşiktaş Belediyesi yaptığı açıklamada duvarın yeniden örüldüğünü belirtmişti. Ancak Say'ın evinden çekilen yeni fotoğrafta duvarın örülmediği görüldü. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 08:55
  • 1
  • 9
Fazıl Say’a suçüstü! Yıktığı duvarları örmedi! Belediye ile bir olup komşularını kandırdı

Nişantaşı, ünlü piyanist Fazıl Say'ın usulsüzlüğü ile sallanmıştı. Say, Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'nde yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın alıp birleştirmiş ve tek daire yapmıştı.

  • 2
  • 9
Fazıl Say’a suçüstü! Yıktığı duvarları örmedi! Belediye ile bir olup komşularını kandırdı

İddialara göre ünlü piyanist bu genişletme işlemleri sırasında aradaki perde duvarlarını yıktırdı.

  • 3
  • 9
Fazıl Say’a suçüstü! Yıktığı duvarları örmedi! Belediye ile bir olup komşularını kandırdı

Say'ın iki apartmanı birden riske soktuğunu öğrenen komşular, soluğu Beşiktaş Belediyesi'nde almıştı.

  • 4
  • 9
Fazıl Say’a suçüstü! Yıktığı duvarları örmedi! Belediye ile bir olup komşularını kandırdı

Şubat ayında Beşiktaş Belediyesi'nin "Şikayete konu duvar ilgililerince tekrar örülerek bahse konu yer eski haline getirilmiştir" yazısı ile Say'ın komşuları derin bir "oh" çekmişti.

  • 5
  • 9
Fazıl Say’a suçüstü! Yıktığı duvarları örmedi! Belediye ile bir olup komşularını kandırdı

Ancak Say'ın bir arkadaşının sosyal medyada paylaştığı fotoğraftan anladık ki, Say ile Beşiktaş Belediyesi, apartman sakinlerini kandırmış.