Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu babasının kopyası çıktı! Leyla ve Lalin'in dedesi...

Deli Yürek, Acı Hayat, Karadayı ve Ezel gibi dizilerle tanınan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Sinem Kobal ile evliliğiyle magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biri olan İmirzalıoğlu'nun ailesi de merak konusu oldu. Özellikle İmirzalıoğlu'nun babasıyla olan benzerliği herkesi şoke etti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun babası Mustafa İmirzalıoğlu...