10 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in kızı bakın kimmiş! Medcezir'de başroldü! Babası da spor dünyasından...

Çalı Kuşu'nun Feride'si olarak akıllara kazınan Aydan Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. 1981 yılında Türkiye güzeli seçildikten sonra pek çok dizi ve filmde rol alarak adını geniş kitlelere duyuran sanatçı, bu sefer de kızıyla gündemde. Şimdilerde 61 yaşında olan Şener'in kızı meğerse bir dönemin fenomen dizisi Medcezir'in yıldızıymış...

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 09:47
  • 1
  • 91
Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı bakın kimmiş! Medcezir’de başroldü! Babası da spor dünyasından...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Aydan Şener, 1963 yılında Kilis'de doğmuş ve 1981 yılında Türkiye Güzeli seçilerek adını duyurmuştur. Genç yaşta oynadığı 'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride rolüyle büyük beğeni kazanan Şener, birçok dizi ve filmlerle adını geniş kitlelere duyurdu.

  • 2
  • 91
Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı bakın kimmiş! Medcezir’de başroldü! Babası da spor dünyasından...

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aydan Şener'in bir de kızı bulunuyor.

  • 3
  • 91
Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı bakın kimmiş! Medcezir’de başroldü! Babası da spor dünyasından...

1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1983'te evlendiği Ayhan Akbin'den 1991'de ayrıldı. Aydan Şener'in kızı Ecem'de ünlü çıktı.

  • 4
  • 91
Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı bakın kimmiş! Medcezir’de başroldü! Babası da spor dünyasından...

Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin, Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Medcezir dizisinde oynamış...

  • 5
  • 91
Yeşilçam’ın tescilli güzeli Aydan Şener’in kızı bakın kimmiş! Medcezir’de başroldü! Babası da spor dünyasından...

İşte Aydan Şener başta olmak üzere ünlülerin çocukları...