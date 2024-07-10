Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in kızı bakın kimmiş! Medcezir'de başroldü! Babası da spor dünyasından...

Çalı Kuşu'nun Feride'si olarak akıllara kazınan Aydan Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. 1981 yılında Türkiye güzeli seçildikten sonra pek çok dizi ve filmde rol alarak adını geniş kitlelere duyuran sanatçı, bu sefer de kızıyla gündemde. Şimdilerde 61 yaşında olan Şener'in kızı meğerse bir dönemin fenomen dizisi Medcezir'in yıldızıymış...